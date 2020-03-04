«Фонтанка» показывает работу еще одного финалиста международного конкурса на концепцию развития Охтинского мыса в Петербурге, где расположится штаб-квартира «Газпром нефти». Так она могла бы выглядеть по задумке архитектурной компании ABD Architects в консорциуме с немецким бюро Ingenhoven Architects.

Здание новой штаб-квартиры «Газпром нефть» было создано в соответствии с новыми стандартами устойчивого строительства, пояснили в ABD Architects. Проектные решения, предложенные в рамках концепции, следуют последним веяниям офисного дизайна, учитывают тенденции будущего развития, создают условия для максимально комфортной и открытой рабочей среды и способствуют развитию талантов сотрудников. При этом современная архитектура здания органично вписана в существующую историческую городскую среду.

Авторы описывают образ здания как новаторскую интерпретацию набережных Невы. «Несмотря на то, что здание штаб-квартиры расположено на достаточном расстоянии от исторического города, оно создаёт увлекательный визуальный диалог, одновременно обращаясь как к прошлому, так и к будущему Санкт-Петербурга», — прокомментировали в компании.



Напомним, победителем конкурса было объявлено японское бюро Nikken Sekkei https://www.fontanka.ru/2020/03/02/69004276/. По информации редакции — с минимальным отрывом от второго места. Также в конкурсе приняли участие компания KOSMOS, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы и UNStudio из Нидерландов и французское бюро Valode&Pistre, а также архитектурные бюро Сергея Скуратова и нидерландское бюро MVRDV. Как видят Охтинский мыс два последних участника, рассказывала «Фонтанка».

