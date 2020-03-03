«Весной 2020 года MVRDV спроектировал самое большое деревянное здание в мире для исторического мыса Охта в Санкт-Петербурге. Когда-то здесь было много деревьев и болот, здесь были крепости, питомник, верфи и фабрики», — говорится в описании проекта.

Нидерландское архитектурное бюро MVRDV 3 марта показало свою архитектурную концепцию развития Охтинского мыса в Петербурге, где появится штаб-квартира «Газпром нефти». Проект был разработан для международного конкурса.

Архитекторы бюро предложили поставить 28-метровое здание на 119 деревянных колонн. Этот «лесной пол» с парком и площадью, по задумке авторов, является бесплатным и открытым для посетителей. Офисные помещения «Газпром нефти» предлагается разместить выше.

Отдельные офисные блоки соединяются с центральной осью в композиции, напоминающей русский стиль авангардиста Василия Кандинского, отмечается в описании. Благодаря контролируемому доступу блоки могут стать независимыми объектами, если этого потребуют будущие потребности бизнеса.



Напомним, победителем международного конкурса стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. Концепция предусматривает два 28-метровых здания, соединенных публичной обзорной площадкой под открытым небом. Рядом предлагается разместить парк и общественное пространство. Проект не затрагивает выявленные участки культурного слоя. По информации «Фонтанки», Nikken Sekkei победила в конкурсе с минимальным отрывом.



В конкурсе приняли участие российские архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, нидерландские компании MVRDV и UNStudio и Valode&Pistre из Франции.

