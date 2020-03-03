Финалист конкурса по Охтинскому мысу показал, какой могла бы быть штаб-квартира «Газпром нефти»
Нидерландское архитектурное бюро MVRDV 3 марта показало свою архитектурную концепцию развития Охтинского мыса в Петербурге, где появится штаб-квартира «Газпром нефти». Проект был разработан для международного конкурса.
«Весной 2020 года MVRDV спроектировал самое большое деревянное здание в мире для исторического мыса Охта в Санкт-Петербурге. Когда-то здесь было много деревьев и болот, здесь были крепости, питомник, верфи и фабрики», — говорится в описании проекта.
Архитекторы бюро предложили поставить 28-метровое здание на 119 деревянных колонн. Этот «лесной пол» с парком и площадью, по задумке авторов, является бесплатным и открытым для посетителей. Офисные помещения «Газпром нефти» предлагается разместить выше.
Отдельные офисные блоки соединяются с центральной осью в композиции, напоминающей русский стиль авангардиста Василия Кандинского, отмечается в описании. Благодаря контролируемому доступу блоки могут стать независимыми объектами, если этого потребуют будущие потребности бизнеса.
Напомним, победителем международного конкурса стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. Концепция предусматривает два 28-метровых здания, соединенных публичной обзорной площадкой под открытым небом. Рядом предлагается разместить парк и общественное пространство. Проект не затрагивает выявленные участки культурного слоя. По информации «Фонтанки», Nikken Sekkei победила в конкурсе с минимальным отрывом.
В конкурсе приняли участие российские архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, нидерландские компании MVRDV и UNStudio и Valode&Pistre из Франции.
Справка:
С 2006 по 2010 год на 4,4 га Охтинского мыса по заказу «Газпром нефти» проводились археологические раскопки, их общая стоимость составила порядка 500 млн рублей. Работы выполняли специалисты Северо-Западного НИИ «Наследие» под руководством Петра Сорокина, а также эксперты Института истории материальной культуры РАН во главе с Натальей Соловьевой.
По итогам на площади 2,4 га были выявлены участки культурного слоя, из которых 0,8 га расположены на частной территории, остальное — на городской земле. Комитет по охране памятников на основании решения Минкульта составил охранное обязательство, которое определило границы памятников и перечень предметов охраны, а также предписало выполнить благоустройство территории.