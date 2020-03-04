Подпольные игровики показали силовикам Петербурга, что такое репутация. «Уголовные дела приходят и уходят, а отношения остаются»

По информации «Фонтанки», заместитель начальника полиции Красносельского района подполковник полиции Андрей Байков утром 4 марта вновь приступил к исполнению своих обязанностей. Обыск же, случившийся накануне вечером в его кабинете, сегодня можно назвать досадным процессуальным мероприятием.

После обыска в кабинете замначальника полиции Красносельского района подполковник Байков остался свидетелем. «Фонтанка» знает, что ответили оперативникам организаторы азартных игр, по следам которых сотрудника потревожил Следственный комитет. Фактически игровики отвергли петербургскую традицию, когда задержанные за взятку правоохранители по очереди показывают пальцем друг на друга.

«Фонтанка» сообщала, что 3 марта Следственный комитет зашел по трем адресам, где обнаружил игровые автоматы, а события развивались после возбуждения уголовного дела по статье 171.2 УК — «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Журналисту нашего издания известно, что задержанным предпринимателям задавали вопросы об их связи с подполковником Байковым. И задавали настойчиво. Как правило, в таких ситуациях, когда информация касается полицейских, фигурантам в обмен на сотрудничество предлагаются некоторые поблажки. Однако никто из фигурантов ни слова не сказал оперативникам управления собственной безопасности ГУ МВД. Вернее, немного не так.

Как подсказали нам в главке, один из бизнесменов неофициально сформулировал позицию по отношению к непримиримой борьбе с коррупцией. «Я, конечно, понимаю, что вы от нас добиваетесь, но уголовные дела, обыски приходят и уходят, а репутация в нашем деле остается».

Заметим, что многие сотрудники различных ведомств правоохранительной системы Петербурга и Ленобласти часто ведут себя иначе. Например, «Фонтанка» сообщала о домино-шоу, когда пойманные за взятку по очереди давали друг на друга показания — адвокат на прокурора, прокурор на следователя. Также недавно аналогичное падение понятийных принципов запустил сотрудник ГУ МВД, пока Управление собственной безопасности не уперлось в молодого сотрудника Петроградского района. Кстати, как сообщала «Фонтанка», он заявил практически то же самое, что и теневые игровики в случае с подполковником Байковым: «Считайте меня жуликом, но своих не сдаю».