Обыск у замначальника полиции Красносельского района. В его кабинете ищут следы азарта

Так уж вышло, что во время видеоконференции районных руководителей УМВД с начальством ГУ МВД, Следственный комитет Петербурга пришел с обыском в полицию Красносельского района. Одновременно были потревожены и три квартиры, где обнаружили подпольные игровые автоматы. «Фонтанка» понимает, к чему эти движения.



По информации «Фонтанки», около 18 часов, 3 марта сотрудники Следственного комитета и Управления экономической безопасности ГУ МВД начали проводить обыска по трем адресам в Красносельском районе. Уголовное дело возбуждено недавно по статье 171.2 УК – «Незаконные организации и проведение азартных игр». В трех квартирах было ожидаемо обнаружены игровые автоматы и прочая прилагающаяся утварь. Одновременно следствие пришло в кабинет к заместителю начальника полиции по оперативной работе УМВД Красносельского УМВД, подполковнику полиции, Андрею Байкову.

