Обыск у замначальника полиции Красносельского района. В его кабинете ищут следы азарта
Так уж вышло, что во время видеоконференции районных руководителей УМВД с начальством ГУ МВД, Следственный комитет Петербурга пришел с обыском в полицию Красносельского района. Одновременно были потревожены и три квартиры, где обнаружили подпольные игровые автоматы. «Фонтанка» понимает, к чему эти движения.
По информации «Фонтанки», около 18 часов, 3 марта сотрудники Следственного комитета и Управления экономической безопасности ГУ МВД начали проводить обыска по трем адресам в Красносельском районе. Уголовное дело возбуждено недавно по статье 171.2 УК – «Незаконные организации и проведение азартных игр». В трех квартирах было ожидаемо обнаружены игровые автоматы и прочая прилагающаяся утварь. Одновременно следствие пришло в кабинет к заместителю начальника полиции по оперативной работе УМВД Красносельского УМВД, подполковнику полиции, Андрею Байкову.
Зашли, можно сказать, не вовремя. Руководство полицией города проводила видеоконференцию со всеми районами Петербурга.
По данным «Фонтанки», обыск у подполковника вызван подозрением, что он был в курсе, кто и где играет на его территории. Все же у Андрея Байкова статус свидетеля, а его репутация теперь зависит от откровений задержанных.