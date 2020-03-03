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03.03.2020 21:26
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Курс рубля пошел в рост. Помогла американская Федеральная резервная система

Курс рубля вечером 3 марта растет к доллару и евро на торгах на Московской бирже. На российской валюте позитивно сказалось снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США на 0,5%.

По данным на 20:58, доллар упал на 66 копеек к рублю — до 65,77 руб. Евро потерял 57 копеек, и его курс опустился до 73,45 руб.

Рубль отреагировал на экстренное снижение ставки ФРС США. Напомним, решение было принято для минимизации последствий распространения коронавируса. Как ранее писала «Фонтанка», уменьшение ставки снизит стоимость заимствований как в США, так и на других рынках. Это, в свою очередь, стимулирует спрос на энергоносители (например, нефть), что и помогает укреплению рубля.

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