ФРС США снизила ключевую ставку для минимизации последствий коронавируса. Это должно помочь курсу рубля

«Фундаментальные основы экономики США остаются сильными. Однако коронавирус создает возрастающие риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по операциям (ФРС США) на открытом рынке решил сегодня снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам», - говорится в сообщении регулятора от 3 марта.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможности для снижения последствий распространения коронавируса для экономики, среди которых — снижение базовой ставки ФРС. Уменьшение ставки снижает стоимость кредитов не только в США, но и на внешних рынках, где доминирует доллар. Более низкая ставка стимулирует спрос на инвестиции и сырьевые активы. В том числе, это повысит потребности в энергоносителях, которыми торгует Россия и поможет укрепиться рублю.



Напомним, что в конце июля 2019 года ФРС впервые за более чем 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25%. До этого последнее снижение произошло в декабре 2008 года. Изменения происходят на фоне критики президента США Дональда Трампа, который ругает ФРС за её нерешительность в снижении ставки, повторяя, что курс доллара «слишком сильный».

