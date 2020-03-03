FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
03.03.2020 18:14
2
Печать

На Петроградской чиновники конкурируют с голодными петербуржцами за парковку. Смольнинскую машину вытеснили на тротуар

Слишком маленькая парковка заставляет водителей пренебрегать правилами в Петроградском районе Петербурга. Чиновников, приезжающих на службу, подрезают горожане, желающие отобедать. В этой конкурентной среде работает только один закон: кто первый, тот и встал.

автор фото — читатель&nbsp;«Фонтанки» Александр
автор фото — читатель «Фонтанки» Александр

Фото с оставленной на пешеходной зоне «Тойотой» на Малой Посадской, 3, в редакцию «Фонтанки» прислали читатели 3 марта. Принадлежащий СПб ГБАУ «Смольнинское» автомобиль припаркован у управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству. По этому же адресу расположен ресторан «Пряности и радости».

Секретарь управления Анна Викторовна подтвердила, что машина используется чиновниками. По её словам, рядом с учреждением есть парковка для служебного транспорта, однако её занимают гости ресторана. Когда мест не остаётся, автомобиль ставят на тротуар. «Все, кто приезжает в ресторан «Пряности и радости», стоят, как хотят. Мы всегда ставим машину на свободные места», — отметила секретарь.

В комитете благоустройства уточнили, что «Тойотой» с номером Н573ВВ178 пользуется заместитель председателя Оксана Гусева. В пять вечера автомобиль покинул Малую Посадскую и увёз чиновницу на совещание в КГИОП, поэтому по рабочему номеру она ответить не смогла.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Peshekhod
Каналья! Конкурировать посмела с го-ном Боярским М.С. за фонтанный парковочный хайп.
dedmoroz_5e4d8827384c2
а в цивилизованных странах строят не только жильё, но и паркинги в стеснённых центрах городов, цены за парковку доступные, до этого нам тут в Санкт-Масквабурге , как до Луны
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний