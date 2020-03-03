Слишком маленькая парковка заставляет водителей пренебрегать правилами в Петроградском районе Петербурга. Чиновников, приезжающих на службу, подрезают горожане, желающие отобедать. В этой конкурентной среде работает только один закон: кто первый, тот и встал.

Фото с оставленной на пешеходной зоне «Тойотой» на Малой Посадской, 3, в редакцию «Фонтанки» прислали читатели 3 марта. Принадлежащий СПб ГБАУ «Смольнинское» автомобиль припаркован у управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству. По этому же адресу расположен ресторан «Пряности и радости».

Секретарь управления Анна Викторовна подтвердила, что машина используется чиновниками. По её словам, рядом с учреждением есть парковка для служебного транспорта, однако её занимают гости ресторана. Когда мест не остаётся, автомобиль ставят на тротуар. «Все, кто приезжает в ресторан «Пряности и радости», стоят, как хотят. Мы всегда ставим машину на свободные места», — отметила секретарь.



В комитете благоустройства уточнили, что «Тойотой» с номером Н573ВВ178 пользуется заместитель председателя Оксана Гусева. В пять вечера автомобиль покинул Малую Посадскую и увёз чиновницу на совещание в КГИОП, поэтому по рабочему номеру она ответить не смогла.

