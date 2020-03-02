Вагонные споры последнее дело, когда больше нечего пить. МВД хочет запретить вагоны-рестораны в поездах

Об ограничении свободной продажи спиртного в поездах и самолетах просит МВД — Минтранс. Это должно привести к снижению количества преступлений, уверены в полиции, сообщает 3 марта «Интерфакс».



Просто ужесточение санкций, как то «черные списки» авиадебоширов, дополнительные полномочия экипажей, по мнению начальника главного управления на транспорте МВД России Дмитрия Шаробарова, не влияет на ситуацию, и дебоширов меньше не становится.



В 2019-м после застолий в вагонах-ресторанах в пути следования было совершено более 8 тыс. правонарушений.

