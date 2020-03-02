Вагонные споры последнее дело, когда больше нечего пить. МВД хочет запретить вагоны-рестораны в поездах
Об ограничении свободной продажи спиртного в поездах и самолетах просит МВД — Минтранс. Это должно привести к снижению количества преступлений, уверены в полиции, сообщает 3 марта «Интерфакс».
Просто ужесточение санкций, как то «черные списки» авиадебоширов, дополнительные полномочия экипажей, по мнению начальника главного управления на транспорте МВД России Дмитрия Шаробарова, не влияет на ситуацию, и дебоширов меньше не становится.
В 2019-м после застолий в вагонах-ресторанах в пути следования было совершено более 8 тыс. правонарушений.
«В то же время и сами нетрезвые граждане часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников», — подчеркнул начальник управления.
МВД в связи с этим призывают «задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования».
Отметим, что помимо этого предложения МВД внесло в Минтранс предложение оснащении видеорегистраторами кассиров-контролеров в электропоездах.