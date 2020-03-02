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02.03.2020 16:52
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Вагонные споры последнее дело, когда больше нечего пить. МВД хочет запретить вагоны-рестораны в поездах

Об ограничении свободной продажи спиртного в поездах и самолетах просит МВД — Минтранс. Это должно привести к снижению количества преступлений, уверены в полиции, сообщает 3 марта «Интерфакс».

Просто ужесточение санкций, как то «черные списки» авиадебоширов, дополнительные полномочия экипажей, по мнению начальника главного управления на транспорте МВД России Дмитрия Шаробарова, не влияет на ситуацию, и дебоширов меньше не становится.

В 2019-м после застолий в вагонах-ресторанах в пути следования было совершено более 8 тыс. правонарушений.

«В то же время и сами нетрезвые граждане часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников», — подчеркнул начальник управления.

МВД в связи с этим призывают «задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования».

Отметим, что помимо этого предложения МВД внесло в Минтранс предложение оснащении видеорегистраторами кассиров-контролеров в электропоездах.

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Комментарии (7)

Oleg_I
Думаю, надо просто взять и запретить спиртные напитки. Разом.
LGlo
Пассажира и его багаж обыскивать будут, чтобы и с собой шкалик не пронесли?
260551481
А народ за неделю от Москвы до Владивостока будут питаться поездными бригадами?
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