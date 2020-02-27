«Помечтать никому не помешает». Глава Центризбиркома хочет написать фантастический роман

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова рассказала, что хотела бы написать фантастический роман, но пока у нее на это не хватает времени. Как пишет РИА Новости, об этом Памфилова заявила 27 февраля на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.



Глава ведомства отвечала на предложение участников совета проводить экспертные форсайт-сессии (от англ. foresight — взгляд в будущее, предвидение).

«Это так, на перспективу. Форсайт-сессия — это мозговой штурм какой-то по стратегическим вопросам. Сесть, пофантазировать, как должно оно быть на самом деле, себе сделать приятное. Я очень люблю, у меня просто на это времени нет. Я тоже думаю, что когда-нибудь я, может быть, сяду и напишу фантастический роман. Помечтать, как говорится, никому не помешает. Хорошая вещь, развивает, но не при нашей сумасшедшей жизни сейчас», — уточнила глава Центризбиркома.