Сразу две смерти от коронавируса и 67 заболевших за день в Италии. Эпицентр болезни в Ломбардии, куда Ryanair возит петербуржцев из Лаппеенранты

Власти Италии в понедельник объявили о двух новых смертях от COVID-19. Общий печальный счет: 224 заболевших и шесть умерших. Еще 23 человека находятся в критическом или серьезном состоянии. Подавляющее большинство больных – из региона Ломбардия на севере страны.

Два новых случая описывают смерти итальянцев 83 и 88 лет из разных районов Ломбардии. Они оба почувствовали себя плохо и поступили в больницы с жалобами на признаки респираторных заболеваний. От обращения за медпомощью до смерти прошло чуть больше 24 часов. Власти Бергамо отмечают, что как минимум один из этих пациентов имел другие медицинские осложнения, но в чем именно причина смерти – не уточняется.