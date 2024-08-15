Кнопки для открытия дверей в петербургском общественном транспорте снова будут включать. Но не всегда

Водителям общественного транспорта в Петербурге снова разрешили применять систему адресного открывания дверей, при которой пассажир сам нажинает на кнопку конкретного выхода. Но прописали ряд условий.



По данным «Фонтанки», соответствующий приказ Горэлектротранса вышел накануне. Он отменяет более раннее указание, согласно которому водители трамваев и троллейбусов должны были всегда применять принудительное открытие всех дверей.



Теперь при нахождении на остановке менее чем 10 пассажиров водитель должен применить кнопку «разрешение», после чего пассажиры самостоятельно могут нажать на датчик и войти или выйти из салона. Оценивать количество людей водитель должен самостоятельно.



При этом, если есть объективные обстоятельства, которые мешают людям воспользоваться кнопками на дверях (женщинам с колясками, инвалидам, пожилым людям), водитель обязан открыть их самостоятельно из кабины. Точно так же он поступает, если на остановке более 10 ожидающих. И при любых сомнениях — тоже.



Система адресного открывания дверей (то есть самими пассажирами с помощью кнопок) внедряется последние несколько лет, она установлена на новом подвижном составе. Главный плюс — сохранение микроклимата, а также экономия энергии и ресурса узлов и агрегатов. Однако в начале недели стало известно, что водителям дали указание перейти на принудительное открытие. Это был связано, в том числе, с обращениями слабовидящих пассажиров.