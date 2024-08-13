Руки от кнопок! Двери в петербургском общественном транспорте снова будет открывать водитель, а не пассажиры

В петербургских трамваях и троллейбусах перестанут использовать адресное открытие дверей. Это система, при которой пассажир сам с помощью кнопки отворяет конкретный вход.



Указание руководства «Горэлектротранса» провести соответствующий инструктаж среди водителей датировано прошлой неделей, «Фонтанке» это подтвердили несколько собеседников. При этом предприятие ссылается на решение комтранса. Теперь на подвижном составе будет работать только принудительное открытие дверей из кабины.



Система адресного открытия дверей существует не только на электротранспорте, но и на автобусах, она установлена на всем новом подвижном составе. Предполагается, что она позволяет сохранять температуру в салоне, так как не приходится открывать все створки вне зависимости от наличия пассажиров: человек сам нажимает на кнопку на двери.



«Фонтанка» направила вопросы в транспортные предприятия города и в комитет по транспорту.