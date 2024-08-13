Одну сломал, другую отменил. Почему пассажиров не хотят допускать к кнопкам открытия дверей

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургский «Горэлектротранс» выпустил указание — проинструктировать водителей в трамваях и троллейбусах насчет открывания дверей. Если коротко, их больше не хотят отдавать на откуп пассажирам, которые могут выбрать нужную дверь и нажать на кнопку; все, как при бабушке, будет делать водитель.





Само указание направлено в парки на прошлой неделе, это подтвердили «Фонтанке» несколько собеседников. Формально оно относится к подвижному составу, оборудованному аппарелью для инвалидов: именно на нем необходимо теперь производить принудительное открывание дверей из кабины водителя вместо адресного (это как раз с кнопками, на которые нажимают сами пассажиры изнутри или снаружи на остановке). Но аппарель есть на всех новых вагонах и троллейбусах, это что-то вроде нового стандарта качества. Как, собственно, и кнопки на дверях.



Адресное открывание стали внедрять на подвижном составе только в последние годы, но именно на них выпало массовое обновление подвижного состава в Петербурге. Так что уже сейчас система установлена на сотнях автобусов, трамваев, троллейбусов, пусть в общей массе их доля и не очень велика. Идеология понятна, ее и сейчас озвучивают в комитете по транспорту: «Сохранение микроклимата (тепла в зимнее время и холода в летнее) в салонах транспортных средств, комфорт пассажиров, экономия энергии и ресурса узлов и агрегатов».



Многочисленные жалобы на жару в подвижном составе как бы намекают: так давайте дадим работать кондиционерам и не будем лишний раз открывать все двери нараспашку, если на остановке никого нет или пара ожидающих. Тем удивительнее распоряжение ГЭТ игнорировать современную технологию, которую только недавно и не без труда внедрили, будто она не приживается в наших палестинах.



Это не решение «Горэлектротранса», в указании есть прямая ссылка на протокол комитета по транспорту. Там «Фонтанке» пояснили, из чего выросла вся эта история. В 2023 году создали межведомственную рабочую группу, которая занимается именно вопросами комфорта для людей с ограниченными возможностями, она заседает каждый квартал и рассматривает предложения самих инвалидов.



«На одном из таких заседаний слабовидящие граждане обратились с просьбой рассмотреть возможность в подвижном составе, где есть кнопки адресного открытия дверей, открывать некоторые двери автоматически, так как они не видят кнопки», — говорят в комтрансе.



Судя по всему, сейчас принято радикальное, но временное решение вообще позабыть про кнопки. Совместно с маломобильными гражданами проводится анализ маршрутов, проходящих мимо различных социальных объектов, и которыми преимущественно пользуются слабовидящие пассажиры Петербурга, — рассказали в комитете. — По результатам будет сформирован перечень таких маршрутов, где в подвижном составе хотя бы одна дверь будет открываться автоматически для слабовидящих».



Один из собеседников «Фонтанки» уверен, что в ближайшее время решение будет пересмотрено: например, водителям дадут указание принудительно открывать двери, если на остановке визуально больше десятка пассажиров, все равно им понадобятся все входы, и задерживать очередь кнопками ни к чему.



Система адресного открывания выглядит так: водитель останавливается и кнопкой переводит двери в режим «разрешено»; с этого момента их можно открыть изнутри и снаружи, закрываются они уже из кабины. Если остановка пустая, то в таком режиме стоят несколько секунд и едут дальше. Самих кнопок два вида: те, которые требуют силового нажатия, и сенсорные.



«Адресное открывание, по идее, очень хорошая вещь, — говорит один из водителей трамвая. — Но в нынешнем исполнении... Вот так отклеивались кнопки в партии вагонов, которые поступали в январе. Много треснутых, так как люди от злости что не открыть, бьют кулаками. Вдобавок неправильные наклейки, где показано, что нужно нажать одним пальцем. Сенсорные так не откроются. В последних партиях вагонов кнопки хорошие. Но заменять там, где стоят плохие, не хотят ни заводские, ни наши в депо».

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





По его мнению, водителям надо разрешить пользоваться адресным открыванием на свое усмотрение: «В час пик, или даже пусть один человек входит/выходит — открывать все двери. А если нет никого, то воспользоваться разрешением и не открывая двери уехать». Самая интересная ситуация теперь у контрольно-ревизионного управления предприятия, говорит сотрудник ГЭТ: «Если раньше писали, что не пользуются адресным и открывают все двери, то теперь будут писать, что ночью в пустом вагоне на пустой остановке не открыли все двери».





Другой водитель изначально был против кнопок, хотя и признает, что задачу сохранения температуры в салоне они выполняют. Он подчеркивает, что совладать с ними сложно не только слабовидящим, но и пассажирам с коляской, да и просто людям, у которых заняты обе руки (например, пакетами, ребёнком или телефоном). «В сырую погоду, даже если из парка подвижной состав выезжает чистый, через несколько минут езды по городу кузов снаружи будет грязным, в том числе и кнопки. А сенсорные к тому же не реагируют на нажатие в перчатках, приходится их на морозе снимать», — добавляет он.



Не совсем в контексте и водители автомобилей, и сами пассажиры, рассказывает он. «На совмещённом полотне автомобилисты не понимают, что стоящий с закрытыми дверьми на остановке трамвай сейчас осуществляет посадку, и не всегда останавливаются, когда человек идёт к вагону. Нередко наблюдал ситуации, когда люди, которые хотели сесть в транспорт, не могли этого сделать. Недавно видел, как мужчина пошёл на остановке к трамваю, дошёл до середины дороги. Не понял, почему двери не открываются, и ушёл обратно».



Есть и другие нюансы. «Когда на остановке стоит одновременно два троллейбуса, то непонятно, началась ли посадка во второй. От меня однажды чуть не уехал троллейбус так. На остановке стоял автобус, за ним троллейбус. Свечения кнопок на троллейбусе я не видел. Думал, что троллейбус ждёт, когда уедет автобус, чтобы подъехать к остановке. Потом автобус стал отъезжать от остановки, троллейбус тоже. Поймал его уже во втором ряду, тогда троллейбус остановился и всё же взял меня».



В одной из групп ВКонтакте, посвященных наемному транспорту Петербурга, состоялось даже горячее обсуждение отмены адресного открывания. Были и сторонники технологии, и противники, которые заявляют, что не обязаны разбираться в разных видах кнопок. Им отвечают, что в салонах есть оповещение: «В транспорте с сенсорными кнопками говорят «Для выхода прикоснитесь...», а с нажимными говорят «Для выхода нажмите...». Большинство не слушают, конечно же».



По данным «Фонтанки», отказываться от системы не собираются ни в одном из транспортных предприятий. На повестке там решение технических проблем, о которых сказано выше, и организационных — с разработкой более детального регламента для принудительного или адресного открывания.

