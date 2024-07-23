Слишком жарко. Петербургским автобусам измерили температуру

Нарушения температурного режима выявлены почти в 4% городских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
«За первое полугодие 2024 года ГКУ «Организатор перевозок» проверено
В июле проверили 3272 автобуса и зафиксировали
Согласно стандарту транспортного обслуживания, температура в салоне должна быть не менее
Как отмечают в пресс-службе Смольного, в Петербурге кондиционерами оборудованы 95,4% городских пассажирских автобусов. Чтобы система охлаждения эффективно работала, водителю необходимо заранее ее включить, все окна и люки в салоне должны быть закрыты.
Если у вас есть подозрения, что в салоне городского автобуса жарче необходимого и кондиционер не помогает, можно сообщить об этом по телефону: