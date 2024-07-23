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    Слишком жарко. Петербургским автобусам измерили температуру

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    Нарушения температурного режима выявлены почти в 4% городских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 23 июля. Ранее пассажиры жаловались на экстремальную жару до 45 ℃ в некоторых из них.

    «За первое полугодие 2024 года ГКУ «Организатор перевозок» проверено 34 843 автобуса, из них в 1316 транспортных средствах были зафиксированы нарушения температурного режима, что составило 3,8% от общего количества проверенных транспортных средств», — сообщают в пресс-службе Смольного.

    В июле проверили 3272 автобуса и зафиксировали 459 случаев нарушений температурного режима. Для сравнения: в мае было проинспектировано 5239 автобусов и найдено 392 нарушения. То есть отклонения от нормы в середине лета встречаются чаще.

    Согласно стандарту транспортного обслуживания, температура в салоне должна быть не менее 12 ℃ при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 ℃ и не более 25 ℃ при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 ℃.

    Как отмечают в пресс-службе Смольного, в Петербурге кондиционерами оборудованы 95,4% городских пассажирских автобусов. Чтобы система охлаждения эффективно работала, водителю необходимо заранее ее включить, все окна и люки в салоне должны быть закрыты.

    Если у вас есть подозрения, что в салоне городского автобуса жарче необходимого и кондиционер не помогает, можно сообщить об этом по телефону: 8 (812) 576-55-55. Он указан рядом с кабиной водителя во всех городских автобусах Петербурга. Можно также оставить электронное сообщение на сайте «Организатора перевозок».

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