Слишком жарко. Петербургским автобусам измерили температуру

Нарушения температурного режима выявлены почти в 4% городских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 23 июля . Ранее пассажиры жаловались на экстремальную жару до 45 ℃ в некоторых из них.

«За первое полугодие 2024 года ГКУ «Организатор перевозок» проверено 34 843 автобуса , из них в 1316 транспортных средствах были зафиксированы нарушения температурного режима, что составило 3,8% от общего количества проверенных транспортных средств», — сообщают в пресс-службе Смольного.