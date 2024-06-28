Как в парилке. Петербуржцы пожаловались на экстремальные +45 градусов в автобусе

Петербуржцы пожаловались на экстремальные температурные условия в городском транспорте. Видео, на котором в салоне автобуса информационный экран показывает
В ГУП «Пассажиравторанс» «Фонтанке» подтвердили, что у автобуса временно перестал работать кондиционер. «На межрейсовой остановке водитель перезагрузил и запустил кондиционер, о принятых действиях сообщил диспетчеру», — отметили в пресс-службе. В случае неисправностей будет рассмотрен вопрос о замене транспортного средства на линии, добавили там.
В ПАТ также пояснили, что в современных автобусах большое количество сложных электронных систем. При пиковых температурах оборудование может вести себя некорректно. «По возвращении в парк автобус будет осмотрен, с водителем будет проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения температурного режима», — заключили в пресс-службе.
Напомним, сегодня в Петербурге дневная температура достигла
Петербуржцы начали жаловаться на неработающие кондиционеры с мая. Тогда на соблюдение температурного режима в Петербурге проверили 5239 транспортных средств. Нашли 392 нарушения.