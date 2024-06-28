    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 30

    0 м/с, штиль

    761мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    Как в парилке. Петербуржцы пожаловались на экстремальные +45 градусов в автобусе

    3126
    8 комментариев

    Петербуржцы пожаловались на экстремальные температурные условия в городском транспорте. Видео, на котором в салоне автобуса информационный экран показывает +45 градусов по Цельсию, 28 июня разошлось по соцсетям. Как сообщается, ролик был снят в автобусе № 228. По словам пассажиров, кондиционер им не включили, потому что он «не справляется».

    В ГУП «Пассажиравторанс» «Фонтанке» подтвердили, что у автобуса временно перестал работать кондиционер. «На межрейсовой остановке водитель перезагрузил и запустил кондиционер, о принятых действиях сообщил диспетчеру», — отметили в пресс-службе. В случае неисправностей будет рассмотрен вопрос о замене транспортного средства на линии, добавили там.

    В ПАТ также пояснили, что в современных автобусах большое количество сложных электронных систем. При пиковых температурах оборудование может вести себя некорректно. «По возвращении в парк автобус будет осмотрен, с водителем будет проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения температурного режима», — заключили в пресс-службе.

    Напомним, сегодня в Петербурге дневная температура достигла 30 градусов по Цельсию, ночью ожидается температурный рекорд.

    Петербуржцы начали жаловаться на неработающие кондиционеры с мая. Тогда на соблюдение температурного режима в Петербурге проверили 5239 транспортных средств. Нашли 392 нарушения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close