    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-з

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur94.11

    «Намечается температурная суперночь». На «Алые паруса» погода сделает подарок выпускникам

    2366
    1 комментарий
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Прогноз погоды на «Алые паруса» заслуживает внимания не только из-за праздника, но и из-за возможного рекорда. «Намечается температурная суперночь», — сообщает 27 июня главный синоптик города Александр Колесов.

    В ночь с 28 на 29 июня температура составит, как ожидается, 20–22 градуса. Это на редкость тепло. Исторический максимум ночной температуры для 29 июня в Петербурге — плюс 20,7 градуса. Это было в 1989 году, и больше никогда 20-градусных значений ночью 29 июня не отмечалось.

    «Поэтому, скорее всего, идём на рекорд. Конечно, есть ещё завтрашний день и можно будет уточнить прогноз, но вряд ли он поменяется», — отмечает Колесов.

    На погоду праздничной ночи будут влиять несколько факторов. В пятницу ожидается плюс 30, воздушная масса за ночь не изменится, и похолодает только в субботу после обеда, плюс атмосферный фронт может закрыть небо облаками. Этот фронт принесёт дожди, местами ливни и грозы.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр КолесовАлые паруса
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close