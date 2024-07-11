«Самые счастливые и жизнерадостные зрители». Miss SUP — 2023 поделилась секретами победы в конкурсе

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Miss SUP — самый жаркий конкурс международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. Что побуждает девушек в нем участвовать? Как они справляются с волнением? И какие качества реально помогают победить и забрать главный приз? Узнали об этом у Светланы Киселевой, обладательницы титула Miss SUP — 2023.



Если вы хотите принять участие в конкурсе — торопитесь! Мы принимаем заявки до 18:00 12 июля. Подробности — ниже.

— Светлана, почему вы решили участвовать в конкурсе Miss SUP в прошлом году?



— В 2023 году я участвовала в фестивале уже в четвертый раз. Вообще, я обожаю фотографироваться на сапе и считаю сапбординг самым фотогеничным видом спорта. Это всегда лето, солнце, вода и улыбка на лице! Поэтому меня и заинтересовал фотоконкурс: мне хотелось поделиться своей яркой фотографией. Конечно, мотивировала и возможность получить призы от спонсоров. Участвуя в фестивале в предыдущие годы, я видела, как девушки уходят со сцены с красивыми пакетами, полными подарков!



— Какие эмоции вы испытывали на первом этапе — каково было следить за голосованием?

— На первом этапе я испытывала спокойствие. Мне казалось, что если у тебя в соцсетях нет множества подписчиков, то пройти в десятку финалисток нереально! Но на удивление, благодаря коллегам, друзьям, семье и тайным поклонникам, мне удалось набрать достаточное количество голосов. Для меня это было приятным сюрпризом!

— Перед дефиле было страшно?

— Перед дефиле я уже заметно нервничала, потому что у меня появились уверенность в себе и надежда на победу. Перед выходом на сцену страшно, но потом расслабляешься, потому что на тебя смотрят самые счастливые и жизнерадостные зрители, которые пришли на праздник красоты и спорта.

Фото: Светлана Киселева Фото: Светлана Киселева Поделиться Поделиться





— Как вы готовили свой образ и чем вдохновлялись?



— За четыре года, что я участвовала в карнавале, я перепробовала разные костюмы. И уже понимала: лучше выбирать тот, в котором не будет жарко и в котором можно будет купаться. Потому что в день мероприятия в Петербурге всегда стояла жара. Также мне было важно, чтобы мой костюм был ярким и выделялся в толпе: так легче потом найти себя на фотографиях. Поэтому я выбрала неоновый костюм в стиле gogo-танцовщицы. Я собирала его довольно долго, скупала разные яркие детали для создания образа.



— Как вы считаете, что именно помогло вам победить?

— Думаю, поддержка моей подруги. Она была среди зрителей, улыбалась мне и показывала «класс!» Это помогло расслабиться на сцене и получать удовольствие от происходящего. Ведущий задал мне интересный вопрос, на который было легко ответить. А еще помогла поддержка других финалисток: в гримерке мы все желали друг другу победы, делали комплименты, заряжали друг друга позитивом. Благодаря всему этому на сцене я была спокойной, красивой и уверенной в себе.



— Какой совет вы бы дали участницам конкурса Miss SUP этого года?

— Будьте Miss SUP прежде всего для себя! Поверьте: сапсерфинг — это красиво, круто, и ваши занятия им достойны восхищения. Получайте удовольствие от этого спорта, общайтесь, ходите на сапе по разным маршрутам, фотографируйтесь, любуйтесь собой.

Во время фотоконкурса не стесняйтесь похвастаться своей фотографией: делитесь ею во всех возможных групповых чатах, просите всех знакомых проголосовать за вас.

Перед подготовкой к дефиле выберите удобные туфли и купальник. А на сцене не нервничайте, расслабьте лицо, ведите себя максимально естественно, улыбайтесь и мысленно благодарите вселенную за эти моменты! Это мой универсальный совет на все случаи жизни. Кайфуйте от происходящего. Жюри это заметит и оценит.



— Можете назвать самые главные качества, которые нужны для победы в конкурсе Miss SUP?

— Уверенность в себе и умение наслаждаться жизнью.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как участвовать? Как видите, участие в конкурсе Miss SUP — это способ проявить себя и зарядиться поддержкой тысяч читателей «Фонтанки», участников и зрителей карнавала. Чтобы победить в конкурсе, нужна лишь уверенность в себе! Генеральный партнер фестиваля Фонтанка SUP — Мегамаркет — подарит девушке, занявшей первое место, сап-доску. Успейте отправить заявку до 18:00 12 июля! Всё, что вам нужно сделать:



зарегистрироваться на карнавал Фонтанка SUP или на гонку Фонтанка CUP; до 18:00 12 июля прислать свою горизонтальную фотографию с SUP-доской в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте». В теме сообщения укажите: MISS SUP-2024, а в тексте — полные ФИО, дату рождения, мобильный телефон и e-mail . Участвовать могут только девушки старше 18 лет.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала фотографии всех участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» — начнется открытое голосование. 10 девушек, набравших больше всего голосов, пройдут на следующий, заключительный этап. Он состоится в день фестиваля, 3 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, финалисток позовут на дефиле: они выйдут на главную сцену и ответят на вопросы ведущего.

Всех участниц финала ждут призы от организатора и партнеров фестиваля.



Подробнее о конкурсе читайте здесь.

