«Самые счастливые и жизнерадостные зрители». Miss SUP — 2023 поделилась секретами победы в конкурсе

Miss SUP — самый жаркий конкурс международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. Что побуждает девушек в нем участвовать? Как они справляются с волнением? И какие качества реально помогают победить и забрать главный приз? Узнали об этом у Светланы Киселевой, обладательницы титула Miss SUP — 2023.