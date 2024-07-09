Наперегонки с санкциями. Какая помощь нужна бизнесу и промышленности города для борьбы с новыми вызовами

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Несмотря на санкционное давление и высокую ключевую ставку, в городе не только открывается новый бизнес, но и расширяется существующий. Однако для роста и развития компаниям нужна поддержка. Особенно нелегко приходится промышленности и экспортерам. Что происходит с предприятиями Петербурга сегодня, кто и как их поддерживает — рассказали участники круглого стола «Фонтанки».



Оптимизм и санкции Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин сообщил, что в городе сегодня 377 419 субъектов МСП, а в малом и среднем бизнесе занято более миллиона сотрудников. Если туда добавить еще порядка 687 тысяч самозанятых, то получается где-то около 1,7–1,8 миллиона человек. Омбудсмен назвал это признаком оптимизма, так как людьми движет позитивное ожидание, и они не боятся начинать и вести бизнес. Но наблюдается и обратная тенденция: количество ИП и самозанятых растет, а количество юрлиц-предприятий не увеличивается и даже несколько сократилось. Это говорит о том, что выстроить экономическую линию развития, такую как ИП — малое — среднее — крупное предприятие, то есть саму архитектуру эволюции бизнеса, пока не получается. А чтобы у предпринимателей была возможность работать на перспективу, нужен именно этот подход.



— В целом в Петербурге все основные показатели — ВВП, индекс промышленного производства, индекс деловой активности и пр. — демонстрируют рост. Кредитование МСП в июне вышло на максимальные уровни, то есть закредитованность равна 40%, несмотря на высокие ставки Центробанка. Уровень инвестиций в МСП тоже увеличивается, хоть и не так активно, как нам бы хотелось. В целом, можно утверждать, что экономика идет вперед по ряду причин. Во-первых, у нас сейчас снизилась конкуренция с иностранными компаниями, для отечественных предприятий появились новые возможности и открылись дополнительные ниши внутри страны. Можно сказать, что введенные нашими недругами санкции простимулировали отечественных предпринимателей, особенно производственников, к расширению направлений и увеличению номенклатуры продукции. Во-вторых, на фоне понимания общей политической и экономической ситуации предпринимателям предоставлены разнообразные федеральные и региональные меры поддержки, так что бизнес может рассчитывать не только на банковские продукты, но и на помощь государства. Хотя хотелось бы серьезно докапитализировать и расширить эти меры на большее количество предприятий. В сфере МСП подавляющая часть получателей поддержки — это компании сферы услуг и торговли. Доля производственных предприятий малого и среднего бизнеса составляет примерно 8–10%, но я убежден, что именно в них перспективнее направлять больше средств. Кстати, согласно нашему социологическому исследованию, проведенному в Петербурге, подавляющая часть руководителей и собственников бизнеса (порядка 75%) с уверенностью продолжают деятельность и даже готовы к расширению компаний, что говорит о большом запасе доверия и оптимизма, — отметил Валерий Калугин.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— В рамках ПМЭФ-24 наш город подписал соглашений более чем на триллион рублей, — продолжил Дмитрий Панов, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Петербурга, председатель петербургского отделения «Деловой России». — И для всех жителей Петербурга критически важно, чтобы максимальное количество таких соглашений было фактически реализовано. Не менее важно, чтобы представители делового сообщества Северной столицы смогли принять в этих важных новых проектах непосредственное участие, выступив в качестве подрядчиков, поставщиков материалов, технологий или кадровых ресурсов. На последнем заседании профильной комиссии по инвестициям петербургского парламента я обратился к представителям городской администрации с предложением создать цифровую платформу, где были бы размещены все проекты, соглашения о реализации которых были подписаны в рамках ПМЭФ трех последних лет. Это позволило бы не только отследить фактическую реализацию значимых для города инвестиционных проектов, но и получить более подробную информацию об их инициаторах — и выступить с предложениями к ним о взаимовыгодном сотрудничестве. Особенно деловому сообществу города было бы интересно наладить взаимодействие с крупными корпорациями или компаниями с государственным участием.



Дмитрий Панов напомнил о законодательно установленных квотах, согласно которым компании с госучастием обязаны приобретать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема своих закупок. По его словам, в Петербурге очень много предприятий, производящих критически значимую для страны в текущий момент продукцию, и зачастую собственных мощностей этим предприятиям не хватает. Вот почему очень важно, чтобы к ним на помощь могли своевременно прийти предприятия МСП. Именно поэтому общая задача омбудсмена, профильной комиссии по инвестициям Заксобрания, профильных городских ведомств — содействие укреплению максимального взаимодействия между всеми сторонами, участвующими в развитии инвестиционных проектов в нашем городе.



— В парламентскую комиссию по инвестициям поступает много заявок с намерениями вложить средства в проекты на территории Петербурга, но сейчас получить качественный инженерно подготовленный земельный участок под реализацию инвестиционного проекта очень непросто, — продолжил он. — Об этом же говорит и статистика: за два года работы в нашем городе механизма МАИП (масштабных адресных инвестиционных проектов) земельные участки под проекты не так давно смогли получить только два предприятия. В Москве эти цифры во много раз больше. Это показатель того, что городу предстоит серьезная работа, особенно учитывая, что в новом Генплане предусмотрен достаточно большой объем территорий именно под промышленные цели. Петербургу также важно создавать новые технопарки, в том числе и государственные, чтобы бизнес, который пока не имеет возможности купить собственную площадку, мог взять ее в долгосрочную аренду.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Деловой России» Поделиться Поделиться





Также эксперт отметил, что в поисках эффективных решений для минимизации потребности предприятий в кадрах необходимо обратить внимание на роботизацию производств. Для этих целей предприятиям нужны адресные субсидии, которые после внедрения роботизированных систем и последующего роста выпуска ими востребованной продукции вернутся в городской бюджет в виде увеличенных налоговых отчислений.

— Роботизация производства нам как агропромышленному холдингу сейчас крайне необходима, так как мы глубоко зависим от персонала, — подчеркнула Виктория Губкина, генеральный директор ООО «Терра Нова». — Работа в селе тяжела, и на текущий момент усиление контроля за мигрантами вызвало отток кадров. Мы испытываем глубокий дефицит персонала, особенно доярок, скотников. И даже увеличение дохода сотрудников на животноводческом производстве почти в два раза не помогает нам найти нужных людей. Наш холдинг — это 51 тысяча тонн молока в год, шесть тысяч голов крупного рогатого скота, пять предприятий, два из которых в Ленобласти. Со спросом на сырое молоко проблем нет, основные наши покупатели — крупные предприятия, многие из них — бывшие иностранные производители. Но при этом мы зависим от объема их производства. Политические изменения 2022–23 годов существенно снизили стоимость молока, потому что у предприятий-покупателей подчас пока еще не полностью загружено производство.

Также эксперт рассказала, что за 2023 год себестоимость производства молока выросла на 20%, причем его цена в продаже — всего на 7%. Запчасти для 350 единиц сельхозтехники предприятия — зерновых комбайнов, тракторов, силосоуборочной техники — выросли в цене примерно на 35% за год, а цена покупки нового комбайна — на 40%. Быстро поменять европейскую технику либо на российскую, либо на китайскую не получается из-за дороговизны, а также из-за длительных сроков поставки даже отечественной продукции. Сюда можно добавить рост цен на ГСМ, увеличение зарплат, подорожание запчастей для роботизированного доильного оборудования из Новой Зеландии.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Более того, мы по-прежнему используем импортные семена для сева кормов, а также семя для коров из Канады и Финляндии: в стране просто нет предприятий, производящих семя для коров айрширской породы, которых мы выращиваем на фермах племзаводов «Новоладожский» и «Мыслинский» в Ленинградской области, — добавила Виктория Губкина. — Тем не менее мы маленькими шажочками идем вперед, постепенно меняем технику, повышаем зарплату и так далее.



Банки и фонды

Но не только с помощью господдержки предприниматели могут справиться с современными вызовами. Многое делают специализированные фонды и банки.

Ряд важных трендов, облегчающих деятельность бизнеса, отметил Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу. Один из них — цифровизация процессов.

— Цифра снимает с бизнеса задачу операционных микропроцессов, концентрируя руководителя на стратегии и масштабировании, — отметил он. — Мы последовательно и аккуратно внедряем AI. Например, уже сейчас клиенты Сбера могут создать себе сайт за пять минут с возможностью букинга / онлайн-записи и интернет-оплаты. Отдельный тренд — готовые решения Сбера для работы на маркетплейсах. Речь о полноценном выходе на любой интернет-магазин с нуля без опыта в торговле. Также Сбер реализовал специализированную площадку для взаимодействия участников электронных торгов, где все необходимые бизнесу процессы автоматизированы и организованы по принципу «одного окна». Сейчас на платформе зарегистрировано более 100 тысяч поставщиков из разных сфер. Этот самостоятельный маркетплейс позволяет предпринимателям сотрудничать с другим бизнесом.



Для клиентов малого и микробизнеса банк разработал сервис «Кредитный потенциал вашего бизнеса». Предприниматель, даже не являющийся клиентом, может за три минуты без дополнительных документов узнать сумму кредита, которую одобрит банк в упрощенном процессе. Максимально возможная — до 10 млн руб. без залога, с залогом — до 250 млн руб . Кредитный потенциал рассчитывается под разные цели: покупка недвижимости, оборудования, оплаты счетов, выплата зарплаты, лизинг и так далее. По словам Алексея Ушенина, на территории Северо-Запада ежемесячно порядка 10 тыс. клиентов малого и микробизнеса пользуются этой услугой. Благодаря сервису скорость рассмотрения кредитной заявки сократилась с 14 дней до 1 часа в зависимости от залога, а доля кредитов в упрощенном процессе за последний год выросла с 65% до 90%.



Начинающие предприниматели, которые только открыли свой бизнес и у которых пока нет кредитной истории, могут получить деньги как раз для ее формирования. Взяв небольшую сумму в 10–100 тыс. руб . и вернув ее в течение 30 дней , человек может не платить проценты банку. Таким образом формируется кредитная история — и через 3–6 месяцев можно подать заявку на кредит на более крупную сумму.





Малый бизнес — это большие возможности, и одна из них — в сфере промышленности, подчеркнула Маргарита Анисимова, глава дирекции массового корпоративного бизнеса и развития продаж Банка «Санкт-Петербург».

— Банк «Санкт-Петербург» как раз сейчас проводит Премию для бизнеса «Малый бизнес — Большие возможности». В рамках Премии будут отмечены предприниматели, которые работают на развитие города. Одна из важнейших номинаций в конкурсе — «Производственный бизнес». Вклад промышленного комплекса Петербурга в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим и составляет более 44%. Вот и в базе нашего банка среди клиентов малого и микробизнеса 10% — это промышленные организации, — добавила Маргарита Анисимова. — Конечно, основной запрос этой категории клиентов — это кредиты. Получить их стало гораздо сложнее, и это не прихоть банков, а то, что диктуют текущие реалии. Второй важный запрос — это лизинг и расчетно-кассовое обслуживание. Еще одно популярное направление, которое мы сейчас активно развиваем, — онлайн-гарантии. И, конечно, наша колоссальная экспертиза по ВЭД, которая помогает экспортерам и импортерам эффективно вести внешнеторговый бизнес. С точки зрения развития роботизации мы перевели практически всё обслуживание в онлайн-каналы. Так, наше мобильное приложение «БСПБ.Бизнес» идеально для малых предпринимателей: оно позволяет эффективно вести бизнес и оперативно управлять финансами в режиме онлайн.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если говорить о максимально востребованных онлайн-услугах, то, по словам эксперта, это платежи, в том числе валютные, которые клиенты хотят делать без обращения в банк. Это возможность подать заявку на гарантии, на кредиты, на лизинг. Банки сейчас в том числе предлагают бизнесу подготовить сайты с платежным шлюзом, чтобы максимально эффективно использовать финансовые инструменты. Сегодня банки стали настоящими партнерами предпринимателей.



— В банковском секторе доля микропредприятий на конец 2023 года составляет 8%, 24% — это малый бизнес, и на средний приходится примерно 35%, — говорит Юрий Леонов, старший вице-президент Финстар Банка. — В этом году, с учетом роста ставки и удорожания заемных средств, предпринимателям пришлось пересматривать бизнес-процессы. Предприятия испытали определенное давление процентной ставки, выросла закредитованность, как следствие — стоимость продукции.



Как отметил эксперт, объективное падение тех или иных показателей у предприятия сегодня всё чаще связано не с его основной деятельностью, а в первую очередь с нагрузкой, изменением номенклатуры, спроса. В настоящее время физлица перераспределяют ресурсы и вместо крупных вложений и покупок предпочитают разместить деньги во вкладе, поскольку банки сейчас предлагают привлекательные условия по депозитам.

— Не только физлица, но и предприятия могут заставить свои деньги работать в банке под 18%, — уточнил он. — Такую норму прибыли предприятиям еще надо заработать, но если вкладывать свободные ресурсы в банк, особенно в рамках овернайт-предложений, то можно получить достаточно серьезную поддержку. Это короткий вклад на выходные или праздники, когда у предприятия нет никаких расчетов, но деньги в эти дни не простаивают, а работают. И таких дней в году набегает очень много.



Также эксперт добавил, что мелким предприятиям зачастую не хватает ресурсов и специальных знаний, чтобы квалифицированно подготовить необходимые для получения поддержки документы. У более крупных предприятий есть возможность нанять финансовых директоров или пригласить в штат банковских работников, чтобы вести переговоры с руководством финансовых организаций совсем на другом уровне. Финстар Банк предлагает не только индивидуальный подход и актуальные решения для бизнеса, но и работает над повышением финансовой грамотности предпринимателей, проводя обучающие мероприятия и встречи для существующих и потенциальных клиентов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Деловую активность МСП и продолжающийся в первом полугодии существенный рост промышленного производства во многом поддерживает заемное финансирование, отметила исполнительный директор НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» Александра Питкянен.

— В условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки рост кредитования опирается в первую очередь на государственное стимулирование. Без этого кредиты для бизнеса стали бы очень тяжелой нагрузкой, — пояснила она. — Гарантийная поддержка, которую оказывает НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга», и льготные займы, которые выдает НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания», сегодня актуальны как никогда.

За истекший период 2024 года в Фонд поступило уже 330 заявок на поручительства общим размером 5,2 млрд рублей — с объемом привлекаемого финансирования более 11,5 млрд рублей. Всего за время реализации программы заключено порядка 6560 договоров поручительства на общую сумму свыше 55,6 млрд рублей и размером кредитных средств более 134,2 млрд рублей. Поручительства предоставляются в размере до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы обязательств заемщика. По словам Питкянен, кредитные средства привлекаются как на открытие новых производств и расширение имеющихся в рамках импортозамещения, так и на текущие расходы бизнеса.



По программе микрофинансирования поступило более 255 заявок на общую сумму займа свыше 763 млн рублей. Всего за весь период оказания поддержки предоставлено 3,6 тыс. займов общим размером более 8,9 млрд рублей. Займы Фонда микрофинансирования предоставляются как с залогом, так и без под ставки от 1 до 5% годовых, и при существующей ключевой ставке в 16% пользуются у предпринимателей популярностью.

Сейчас общий объем активов Фонда содействия кредитованию составляет 5,7 млрд рублей, Фонда микрофинансирования — более 5,3 млрд рублей. Оба фонда — часть инфраструктуры «Мой бизнес», а также участники нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В целом, господдержка и расширение мер по повышению доступности кредитов позволяют оценивать ближайшие перспективы МСП как оптимистичные, способствующие привлечению инвестиций в перспективные отрасли и развитию инновационной экономики.



Импорт, экспорт и не только Что касается ВЭД, то здесь продолжается противостояние вызовам, родившимся в 2022 году . Как рассказал Артём Калошин, генеральный директор АНО Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта (входит в инфраструктуру «Мой бизнес»), в первую очередь это, конечно, платежи — проблема так или иначе решается, но и не снимается полностью из-за высокого санкционного давления.

— Как только удается найти какие-то инструменты по платежам, их тут же настигают очередные санкции. Находим новые инструменты — против них то же самое, — говорит эксперт. — Но есть и хорошие новости: например, Bank of China начал разрабатывать механизмы оплаты с Россией. Однако они не готовы работать с санкционными банками. У ряда наших экспортеров в свое время были созданы «дочки» в том же Китае или в ОАЭ — они частично помогают с платежами, где-то даже есть взаимозачет через бартер. Что касается логистики, то в экспорте она всегда очень дорогая из-за сложного пакета документов, который нужен для вывоза товаров. На логистику приходится больший процент в итоговой стоимости товара, нежели на внутреннем рынке. У нас в этом году появился новый инструмент, связанный со сборными грузами, и скоро первый такой сборный контейнер уйдет в Китай. Мы планируем развивать это направление на приоритетных маршрутах — это Южная Америка, Африка.



Также эксперт подчеркнул, что изменилась география сбыта для наших экспортеров, для них появляются новые рынки, например для отечественных производителей сыров.

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— Сырный бизнес — довольно сложная ниша, — добавила Виктория Губкина. — Но мы, конечно, тоже хотим представлять свою продукцию на полках магазинов. У нас небольшое производство молочной продукции в Ленинградской области. Выпускаем в том числе мягкие итальянские сыры: моцареллу, страчателлу, буррату, рикотту, а также сыр бри. Планируем расширять производство, думаем о кредитовании, закупке оборудования. Но если раньше конкурировать за полки в магазинах приходилось с производителями из Италии и Франции, то сегодня в знакомых нам торговых сетях большинство молока на полках тоже не из Ленобласти, а привозное — преимущественно из Беларуси. Нам тяжело конкурировать с ними, потому что они вошли на наш рынок на льготных условиях. В 2023 году не очень крупным фермам пришлось особенно сложно с учетом роста себестоимости и падения выручки.



По ее словам, холдинг «Терра Нова» планирует расширить завод по изготовлению сыров и молочной продукции, созданный на базе хозяйства племзавода «Новоладожский». Нужно увеличить производственную площадь, докупить линию розлива, поставить оборудование для изготовления новых видов продукции, прежде всего сыров, в том числе пармезана и горгонзолы. Реализация проекта обойдется в несколько сот миллионов рублей. При этом если говорить о развитии производств в сфере молочного животноводства, то средняя стоимость строительства фермы на 2,5 тысячи голов выросла почти вдвое — с 1,4 млрд до 3 млрд рублей.

Информация — шаг к решению проблем Артём Калошин напомнил, что компании-экспортеры могут рассчитывать на поддержку. Так, у российского экспортного центра в структуре есть банк «Росэксимбанк», который по льготным ставкам может кредитовать высокотехнологичный бизнес, а также страховое агентство «Эксар» — оно страхует коммерческие финансовые риски. Это важно, потому что в этом году уже было несколько случаев, когда при размещении сделки либо уходил товар, но не приходили деньги, либо наоборот. Это становится проблемой, если сделка не застрахована. Поэтому перед тем, как отправить деньги контрагенту или поставить продукцию с постоплатой, стоит обезопаситься.



— Несмотря на высокое санкционное давление, экспорт продолжается, создаются инструменты страховки при работе с внешними рынками, так что мы всегда готовы помочь, — подытожил он.

— Важно, чтобы все понимали: банки — это партнеры. Мы так и относимся к нашим клиентам из бизнеса — как к партнерам, — добавила Маргарита Анисимова. — И всегда готовы помогать клиентам в тех вопросах, где у нас есть компетенция. Потому что знаем, что клиенты, которые получили консультацию и помощь банка, как правило, остаются с ним. Именно для этого мы и делаем новые продукты и расширяем экспертизу в различных направлениях.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Виктория Губкина обратилась к потенциальным соискателям работы и тем, кто может помочь в привлечении кадров, напомнив, что сельское хозяйство испытывает существенный дефицит сотрудников любого уровня.

— Мы очень ждем людей, мы обеспечиваем сотрудников жильем и хорошей заработной платой, специалистам, работающим в разъездах, выделяем транспорт, — уточнила она. — Нехватка кадров — это, действительно, очень важная проблема, которую нужно решать.



— Сейчас граница определения малого и среднего бизнеса достаточно высоко поднята, — добавил Юрий Леонов. — Предприятий на территории Санкт-Петербурга с оборотом в 3,5 млрд не так много, как хотелось бы. Думаю, что в этом году банкам тоже нелегко, потому что ставка влияет на наш продуктовый ряд и мы чувствуем приток депозитного портфеля и отток активных операций. С учетом того, что большинство сейчас оформляется онлайн, есть переток между банками. Те, кто регулирует ставку достаточно быстро, получают новый приток депозитов — но в то же время увеличивается стоимость кредитного продукта. Я надеюсь, что государство проведет заявленные программы помощи МСП в виде «зонтичных» по всем направлениям. Банки к этому готовы, заявок достаточно много, так что со своей стороны мы будем расширять продуктовый ряд.



— Если судить по недавно проведенному нами соцопросу среди МСП, первая из трудностей, которую отметили представители бизнеса, — сложность процедуры и доступа к поддержке, а вторая — недостаток информации, — подытожил Валерий Калугин. — Хоть у каждой профильной организации или комитета есть сайт по поддержке, взаимодействия между ними нет, и все равно бизнесу не хватает информации. Значит, сайтов недостаточно — надо искать другие способы довести информацию о доступных мерах до их прямых получателей.

