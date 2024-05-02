Холодный антициклон накрывает Петербург. Подробный прогноз погоды на 2–5 мая

Короткая трудовая неделя в Санкт-Петербурге пройдёт под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона, который оградит регион от дождей и ограничит дневной прогрев — температурные показатели ожидаются на 2–3 градуса ниже климатической нормы. В ночные часы по области возможны заморозки. Подробный прогноз погоды в Петербурге на 2–5 мая для «Фонтанки» составил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня в городе переменная облачность, без осадков. Днём +12…+14 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.
В пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +2…+4 градуса, днём до +12 градусов. Ветер северный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.
По предварительному прогнозу, в субботу тёплый атмосферный фронт с северо-запада закроет небо над регионом плотными облаками, принесёт дожди и немного, до +12…+14 градусов, повысит температуру. На Пасху дожди постепенно прекратятся, но будет ветрено и похолодает.