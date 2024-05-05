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    Синоптик рассказал о похолодании в Петербурге

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    В воскресенье, 5 мая, петербуржцам стоит быть готовыми к похолоданию. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура в Петербурге +7…+9 градусов, а в Ленобласти — от +5 до +10. Ветер задует северо-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    Также сегодня в отдельных районах Ленинградской области могут пройти дожди с мокрым снегом.

    А завтра, 6 мая, без существенных осадков и +6…+8 градусов тепла.

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