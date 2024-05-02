Есть плюсы и минусы. Над Петербургом — гребень скандинавского антициклона

В Петербурге солнечно, но не жарко: температура пока ниже климатической нормы.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха, ночью понижавшаяся до
Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень скандинавского антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он оградит регион от дождей и удержит температурные показатели немного ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет падать и составит
Завтра погода будет примерно такой же, но чуть прохладнее —