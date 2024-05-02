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    Есть плюсы и минусы. Над Петербургом — гребень скандинавского антициклона

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге солнечно, но не жарко: температура пока ниже климатической нормы.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха, ночью понижавшаяся до 3–5 градусов, днем составит 12–14, на побережье Финского залива до 8 градусов.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень скандинавского антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он оградит регион от дождей и удержит температурные показатели немного ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра погода будет примерно такой же, но чуть прохладнее — 10–12 градусов. В субботу, 4 мая, возможны кратковременные дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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