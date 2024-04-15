Типовые здания с нетипичным наполнением: как меняются школы в районах новостроек Петербурга

Фото: предоставлено Setl Group Поделиться Поделиться





Если еще лет десять назад строительство школы силами застройщика было редкостью, то сегодня они являются неотъемлемой частью большинства жилых комплексов. Иногда по указанию городских властей девелоперы возводят их и в других районах, где они нужнее всего. Изменились и сами школы: почти в каждой сейчас есть бассейны, мастерские, оборудованные лабораториями, и другие интересные особенности.



В последние годы уже стало привычным, что в Петербурге значительное количество общеобразовательных школ возводят девелоперы. С появлением Градостроительной комиссии в 2021 году ни один проект жилого комплекса не получает разрешения на строительство без ее прохождения, а основной вопрос с ее стороны — в каком объеме компания возведет социальную инфраструктуру. И если до этого времени кому-то удавалось избежать этой нагрузки, то сейчас это практически невозможно. Так, по итогам работы комиссии, в 2024 году застройщики возведут в городе 19 школ на 16 550 мест. По данным Комитета по строительству, девелоперы сдали в 2022–2023 годах 12 школ и 4 совмещенных объекта — школа плюс садик.



Кратно 25 «Сегодня в Петербурге размер школы, которую должен построить девелопер, определяется Градостроительной комиссией, — рассказывает Валентина Калинина, генеральный директор холдинга «РСТИ». — Основной критерий — обеспечение будущих жилых домов нормативным количеством мест в школе из расчета 120 мест на 1000 человек. Может также создаваться профицит мест при возможности. Учитывается, что количество детей в школе должно быть кратно 25, поскольку планируется, что в классе будет именно столько учеников. В итоге образуется поток в 11 классов. Чаще всего можно встретить проекты школ на 550, 825, 1125 учащихся и больше, но кратно 25».



По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», в Петербурге в некоторых локациях — нехватка мест в школах. 25 человек в классе — это рекомендация, но если количество школ в районе ограничено, то и число детей в классах растет. Поэтому реально, исходя из этого, учреждение на 1000 учеников — это по 3–4 класса для каждого года рождения при условии, что в классе 25–30 человек.

«Если застройщику нужно создать 1000 школьных мест, он может построить две школы по 500 мест каждая, или одно здание на 1000 детей, — говорит Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Как правило, проще найти один земельный участок, соответствующий всем нормативам, чем два разных пятна».



Размер имеет значение Само собой, чем меньше школа, тем дешевле она обходится для застройщика. Однако это не значит, что в таком здании некомфортно детям. «Действительно, больших школ становится все больше, особенно в новых городских микрорайонах, — уверен Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург». — Масштабные проекты позволяют уйти от типовых решений и создать в новых образовательных учреждениях разнообразные возможности для дополнительной активности».

Фото: предоставлено «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: предоставлено «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: предоставлено «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: предоставлено «Главстрой Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





А Валентина Калинина добавляет, что школа на большое количество мест оборудуется дополнительным спортивным залом, в ней есть дополнительный бассейн, спортивные площадки и спортивное ядро на участке школы.

Одни из самых крупных школ в Петербурге строят сейчас «Главстрой Санкт-Петербург» в «Северной долине» — на 1750 мест, а также Setl Group в Невском районе неподалеку от ЖК «Невские паруса» — на 1650 мест.

По мнению Юлии Чернец, директора дирекции «Социальные объекты» ГК «А101», школы, рассчитанные на большое число детей, более экономичны в строительстве, но до известного предела. Например, экономика становится хуже, если появляется излишняя емкость, длина коридоров и площадь в целом. Если неразумно подойти к проектированию, из школы-гиганта можно получить школу-уродца, которую дорого и строить, и впоследствии эксплуатировать.



Эксперт считает, что сейчас потребность в школах стоит острее, чем, скажем, 30–40 лет назад. При этом территорией надо распоряжаться более рационально. Поэтому все чаще несколько образовательных объектов располагают в недалеко друг от друга. Получается образовательный кластер (например, школа и два детских сада), которому достаточно одного большого спортивного ядра на улице и нескольких общих зон. Причем последние лучше разграничивать не по возрастным группам, а по функциональным направлениям: площадка для спорта, территория с геопластикой, зеленая зона, площадка для игр. Так дети больше общаются между собой, а прогулки становятся разнообразнее.



Фото: предоставлено ГК «А101» Фото: предоставлено ГК «А101» Фото: предоставлено ГК «А101» Поделиться Поделиться





«Школа любого размера проектируется исходя из интересов детей, — уверена Наталья Кукушкина. — По нормативам, на каждого ученика в учебных помещениях должно приходиться минимум 3,5 кв. м площади — исходя в том числе из этого показателя рассчитывается общая площадь здания школы. Любая современная школа проектируется на базе одних и тех же требований к освещенности, размеру помещений, оснащенности спортивного кластера».

В Группе Аквилон отмечают, что с 2019 года по решению губернатора города все школы должны быть обеспечены бассейнами. Но если соглашение о социальных обязательствах было подписано с городом до этого срока, то они реализуются по условиям, согласованным на тот момент. Тем не менее большинство застройщиков включают бассейн в проект. Так, в группе ЛСР отмечают, что современные социальные учреждения в обязательном порядке оборудованы бассейнами и приспособлены для маломобильных детей.



Что касается архитектуры, то в Петербурге, в отличие от Москвы, нет стандарта по строительству школ. Но, по словам Алексея Пятненкова, и. о. вице-президента блока управление проектами GloraX, архитектурные решения школы определяются требованием нормативной документации и заданием на проектирование. По условиям задания на проектирование, альбом концепции архитектурных интерьеров согласовывается с администрацией города и далее исполняется девелопером. В Группе Аквилон добавляют, что архитектурно-градостроительный облик объекта должен быть в обязательном порядке согласован с главным архитектором города, а также районным архитектором на соответствие градостроительных норм. Интерьер согласовывается на стадии разработки дизайн-проекта с непосредственно назначенным администрацией района будущим директором школы.



Кулинариумы, студии и арт-классы Если внешний облик петербургских школ в целом не отличается оригинальностью и перекликается с архитектурой жилых комплексов, в которых они строятся, то интерьер и функциональное наполнение могут существенно различаться и быть совершенно необычными. «В нашем холдинге разработали концепцию и начали строить первый в городе лицей Setl, — рассказывает Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Концепция основана на четырёх принципах: уникальный преподавательский состав, современные методики взаимодействия учителя и ученика, индивидуальный подход к каждому ребенку, а также инновационные решения в интерьере и функционале. Внутреннее пространство школы спроектировано со множеством открытых многофункциональных зон: коворкинги, большой зал на 510 человек с эстрадой и амфитеатром, вестибюль с кафе и игровые рекреации. Кроме обычных учебных классов, появятся студия звукозаписи, теле- и радиостудия, художественные, технологические и театральные классы, библиотеки с медиатеками и научные лаборатории. В спортивно-оздоровительном кластере — два спортзала, два бассейна, соляная комната. А во дворе — большой стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, а также зоны для игр и отдыха учащихся. Школа будет работать в режиме полного дня».



Фото: предоставлено Setl Group Фото: предоставлено Setl Group Фото: предоставлено Setl Group Поделиться Поделиться





По словам Юлии Чернец, сейчас у детей появляются новые дисциплины: конструирование, прототипирование, биотехнологии, они выполняют много совместных проектов. Всё это требует более рационального отношения к площадям, больше внимания нужно уделять общественным пространствам, где дети проводят время на переменах и после уроков. Так в школах появляются амфитеатры и атриумы вместо малофункциональных актовых залов. Там можно проводить как массовые мероприятия, так и использовать площадку для лекций или игр на переменах. Прозрачные стены позволяют наблюдать за происходящим в классе или в лаборатории из коридора — это побуждает интерес к учебе. В школах, построенных компанией «А 101», используют гибкую систему стен между классами, которая позволяет трансформировать пространство под потребности учебного процесса: сделать класс камернее или, наоборот, расширить площадь.



«Средства, которые не пошли на создание неэффективных пространств и лишних бетонных стен, направляются на оснащение, — рассказывает эксперт. — В каждой нашей школе есть физико-технические лаборатории, классы робототехники, медиацентры и кулинариумы, гончарные мастерские и арт-классы. Меняется и спортивная составляющая — помимо стандартных полей для футбола, в наших спортзалах и на пришкольной территории можно увидеть скалодромы, памп-парки и площадки для воркаута».

Направленность школы, если планируется специализация, решается в Комитете по образованию совместно с районной администрацией. Также принимается решение, еще на этапе проектирования, о появлении специальных помещений, например классов для робототехники и других, для которых может быть необходимо специальное оснащение. Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест» рассказывает: когда застройщик выходит на реализацию инвестиционного проекта строительства школы, он получает определенное общее задание от Комитета по образованию, которое опирается на нормативы Федерального государственного образовательного стандарта, составленного из требований Минобрнауки и СанПиНа. В дальнейшем проект уже детально рассматривается на уровне районных отделов образования при непосредственном участии будущего директора этой школы. И уже здесь директор подробно описывает то, как он видит построение образовательного процесса.



«Перед началом работы застройщик получает от местной администрации задание на проектирование, где указаны все помещения, которые должны быть в новой школе, — делится Наталья Кукушкина. — Этот документ регламентирует как функции самих помещений, так и то оборудование, которое должно быть в них установлено. После назначения администрации новой школы ее руководство может высказать свои пожелания к оборудованию, которое планируется установить».

Учебные новации Большинство застройщиков не стремится принимать какое-либо участие в учебном процессе, ограничиваясь исключительно постройкой здания и при необходимости — оборудования классов, пищеблока и других помещений. Но есть и исключения. Так, Дмитрий Калинин рассказывает, что компания оказывает поддержку школам, расположенных в их жилых комплексах. В компании «Главстрой Санкт-Петербург» есть целое направление — сотрудничество с федеральными центрами дополнительного образования, а также с вузами и ссузами. «В рамках его мы, как представители бизнеса и строительной отрасли, и преподаватели ведущих федеральных вузов создаем уникальные образовательные программы для детей «Северной долины» и «Юнтолово», — говорит эксперт. — К примеру, в одной из школ экорайона действует центр обучения основам цифровых дисциплин «Техноспейс», а также образовательный кластер СПбГАСУ».



А в лицее Setl подход к обучению будет необычным: помимо учителей, в лицее появятся тьюторы — персональные наставники детей, помогающие выявить способности каждого ребенка и выстроить учебный процесс наиболее эффективно. Также в штате — психологи, чтобы ребятам было комфортно учиться, и академический директор. Еще в системе обучения есть различное дополнительное профессиональное образование, предуниверсарий, чтобы помочь ребенку определиться с выбором профессии и успешно перейти на следующую ступень образования.

Все девелоперы, опрошенные «Фонтанкой», сегодня строят как минимум одну школу. Группа Аквилон возводит школу на 400 мест в Василеостровском районе с двумя бассейнами. Также в качестве соинвестора принимает участие в строительстве учреждения на 1125 мест в Московском районе и школы на 825 мест в Кудрово. У компании «Главстрой Санкт-Петербург» на этапе строительства 4 школы на 3125 мест в «Северной долине» в Выборгском районе города и школа на 1200 мест в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе.



GloraX строит школу в Василеостровском районе. Здание школы возводится буквально в нескольких минутах пешком от проекта GloraX Василеостровский. Общая площадь учебного заведения составит почти 18 тыс. кв. м, оно рассчитано на 685 учеников, здесь запроектированы 2 бассейна и 2 спортзала. Неподалеку «Группа ЛСР» занимается строительством двух школ в проекте «Морская набережная». Одно учреждение — на 375 мест, его сдача планируется в этом году, а разрешение на строительство второго объекта вместимостью 1650 учеников получено в начале года. Эта школа станет одной из самых больших в новом квартале. В прошлом году компания приступила к возведению школы на 825 мест в составе ЖК «Октябрьская набережная», идет активное строительство двух школ в «Цветном городе».

В новом жилом квартале на Пулковском шоссе, Plus Пулковский, ГК «ПСК» строит школу на 825 учеников, с бассейном и открытым стадионом. А в жилом квартале Respect в Калининском районе также возведет школу с бассейном на 1125 ребят. В данный момент холдинг «РСТИ» строит общеобразовательную школу на 825 мест в Приморском районе (рядом с жилыми комплексами New Time и «Тайм Сквер»), а также начальную школу на 200 мест на Пулковском шоссе в Московском районе. В обеих школах будут бассейны.



Группа ЦДС в конце марта ввела в эксплуатацию школу на севере Петербурга, недалеко от проекта ЦДС Dreamline. Здание рассчитано на 825 мест — с двумя бассейнами, двумя спортзалами и большим спортивным кластером. Уже 1 сентября учебное заведение начнет свою работу.



Школа на проспекте Королева Фото: предоставлено ЦДС Поделиться Поделиться





«Строительный трест» в этом году передаст муниципалитету общеобразовательную школу в Калининском районе на ул. Академика Константинова в жилом квартале «Наука». Это современное образовательное пространство на 1125 учащихся. Также в компании приступили к строительству школы на 825 мест в Галерной гавани на Васильевском острове в жилом квартале «Парусная 1».



И, наконец, Setl Group строит в Петербурге 7 школ на 8025 мест. Лицей Setl на Кубинской улице, рассчитанный на 1150 ребят, начали строить в марте текущего года. И еще 6 школ в общей сложности на 6875 детей застройщик сдаст в эксплуатацию в этом году. Это школа на 1650 мест в Невском районе города, три учреждения по 1375 мест каждое в комплексах «Чистое небо» в Приморском районе, в Красносельском районе в проектах «Солнечный город» и «Солнечный город. Резиденции». Еще две школы поменьше, на 550 ребят каждая, сдадут в Московском районе в жилых комплексах «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль». Все они с бассейнами, помещениями для дополнительных занятий и обширным спортивным кластером.

Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»