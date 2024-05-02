На Пулковском шоссе в 2025 году построят детский сад и школу

На Пулковском шоссе в Московском районе началось строительство детского сада на 220 мест и школы на 825 мест. Как сообщает Группа компаний «ПСК», завершить строительство объектов планируется в четвертом квартале 2025 года.



В соответствии с федеральной программой «Плавание для всех» в обоих объектах будут бассейны, причем в школе их будет два. В Санкт-Петербурге также есть требование обязательного оснащения бассейнами: для школ обязателен бассейн 25 м в длину и от 8 м в ширину, для детских садов — маленькие бассейны глубиной до 0,6 м.

Кроме того, как отметили в отделе проектирования «ПСК», требования к школам и детским садам постепенно развиваются, и сегодня оснащение таких объектов для маломобильных групп уже обязательно. Доступную среду обеспечат как в учебных и игровых классах, так и на входе в здания. Также независимо от высоты корпусов в школе и садике установят обязательные лифты и специально оборудованные санузлы.

