В Приморском районе 1 сентября откроет двери новая школа на 825 мест

На проспекте Королева на севере Приморского района в новом учебном году начнутся занятия в школе на 825 мест. Как рассказали в Группе ЦДС, Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
Здание школы, расположенной рядом с концепт-кварталом ЦДС Dreamline, будет переменной этажности, высотой два-три этажа. Для учеников начальной школы выделено отдельное крыло со своим входом, чтобы отделить их от групп средней и старшей школы.
Внутри кроме классов располагаются мастерские, два бассейна и два спортзала, а также собственный спортивный кластер, включающий футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки, яму для прыжков.
Как отметил директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов, часть интерьеров и оборудования для новой школы создавали с учетом пожеланий ее администрации.