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    В январе 2024 года в Гатчине откроется новая школа на 825 мест

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    В Гатчине досрочно построили школу на 825 мест. Как рассказали в ГК «Ленстройтрест», открыть ее планируют в январе следующего года.

    Объект в рамках рабочей поездки посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

    Здание переменной высотности от 2 до 4 этажей сможет принять 33 класса: 12 для начальной школы, 15 — для средней и для старшей — еще 6. Внутри здания есть большой и малые спортивные залы, библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал, мастерские, лингафонный и компьютерный классы.

    — Мы досрочно завершили строительство школы в шведском квартале «IQ Гатчина», – рассказала Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест». — Здание прошло проверку всех профильных комиссий, проведены пусконаладочные работы, испытания установленного оборудования, систем автоматики и безопасности.

    В школе сделают акцент на углубленное изучение отдельных предметов на уровнях основного и среднего общего образования, а также на профильное изучение предметов естественно-научного, гуманитарного и технологического профилей в старшей школе.

    На пришкольной территории создали спортивные площадки, стадион с футбольным полем, беговые дорожки и яму для прыжков в длину, также отвели место под школьный огород.

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