«Есть органы, вырабатывающие соляную кислоту, а есть — щелочь». Кураев объяснил, зачем церкви такие, как он

Андрей Кураев перед отъездом из России дал интервью «Фонтанке» в котором оценил свое участие в деятельности РПЦ. Он рассказал о конфликте интеллигенции и монахов, который, по его словам, проходит через века. И объяснил, почему в духовной академии таких, как он, называли «варягами».



Тем, что, благодаря семейному воспитанию и МГУ, он «слегка умнее основной массы духовенства» (и тут же оговорив, что это «не значит лучше, духовнее, нравственнее, человечнее, мудрее, добрее»), он объяснил, что именно его звали с лекциями, у него выходили книги, ему звонили с вопросами журналисты. И в целом он был «на пять лет впереди своего поколения» по политическим вопросам.