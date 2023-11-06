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    «Есть органы, вырабатывающие соляную кислоту, а есть — щелочь». Кураев объяснил, зачем церкви такие, как он

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    Андрей Кураев перед отъездом из России дал интервью «Фонтанке» в котором оценил свое участие в деятельности РПЦ. Он рассказал о конфликте интеллигенции и монахов, который, по его словам, проходит через века. И объяснил, почему в духовной академии таких, как он, называли «варягами».

    Тем, что, благодаря семейному воспитанию и МГУ, он «слегка умнее основной массы духовенства» (и тут же оговорив, что это «не значит лучше, духовнее, нравственнее, человечнее, мудрее, добрее»), он объяснил, что именно его звали с лекциями, у него выходили книги, ему звонили с вопросами журналисты. И в целом он был «на пять лет впереди своего поколения» по политическим вопросам.

    Зная, что конфликт между архаичными и современными взглядами в церкви — давний, он заявил, что спокойно относится к решениям РПЦ в своем отношении (патриарх Кирилл в 2021 году запретил Кураева в служении, а в 2023-м изверг из сана).

    «Как в организме: есть органы, вырабатывающие соляную кислоту, а есть — щелочь, — рассудил он. — Для пищеварения нужно и то, и другое. Также нужно немножко Кураева в современной жизни (вся церковь ни в коем случае не должна быть на меня похожа), а должны быть и очень ортодоксальные монахи».

    Полное интервью Андрея Кураева читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

    Андрей Кураев — священнослужитель (уже бывший), философ, богослов и общественный деятель. Ко многим инициативам Русской православной церкви он был настроен оппозиционно, за что некоторые его прозвали либералом от РПЦ. Священнику также приписывали стремление расколоть церковь. За «хулу» он и лишился сана. Кураев пропагандировал необходимость просветительской деятельности среди молодежи и не боялся говорить о епископах с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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