Патриарх Кирилл: если покинувшие Россию вернулись с покаянием, Родина не может их отвергнуть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу « Россия-1 » упомянул россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Он заявил, что Россия не должна отвергать их, если они осознали свою ошибку,



«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — цитирует РИА Новости патриарха.

