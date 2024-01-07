Патриарх Кирилл: если покинувшие Россию вернулись с покаянием, Родина не может их отвергнуть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «
«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — цитирует РИА Новости патриарха.
Он добавил также, что не может сформулировать «другого подхода к этой теме, кроме христианского». Кроме того, он подчеркнул, что вопросы о возможной вовлеченности этих людей в преступные действия, которыми задаются правоохранительные органы, не касаются священничества.
«Я говорю, обращая внимание на то, что среди них есть люди вполне достойные, которые ошиблись, или испугались, или действительно попытались найти в жизни что-то для себя более удобное, комфортное, но были посрамлены на этом пути. И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их», — заключил патриарх.