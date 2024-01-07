    Сейчас

    -21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -24

    0 м/с, штиль

    772мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    Патриарх Кирилл: если покинувшие Россию вернулись с покаянием, Родина не может их отвергнуть

    1737
    45 комментариев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия-1» упомянул россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Он заявил, что Россия не должна отвергать их, если они осознали свою ошибку,

    «Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — цитирует РИА Новости патриарха.

    Он добавил также, что не может сформулировать «другого подхода к этой теме, кроме христианского». Кроме того, он подчеркнул, что вопросы о возможной вовлеченности этих людей в преступные действия, которыми задаются правоохранительные органы, не касаются священничества.

    «Я говорю, обращая внимание на то, что среди них есть люди вполне достойные, которые ошиблись, или испугались, или действительно попытались найти в жизни что-то для себя более удобное, комфортное, но были посрамлены на этом пути. И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их», — заключил патриарх.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПатриархПатриарх КириллРождествоУехавшие из РоссииУехавшие россиянеРелокантыРелокация
    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close