Более чем за два года не покаялся. Патриарх лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом лишил сана запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева. Документ 28 апреля опубликован на сайте РПЦ.
В пояснении сказано, что после решения Епархиального суда Москвы об извержении из сана Кураеву было дано время на переосмысление позиции и возвращение на путь церкви. Однако спустя более чем два года в РПЦ не увидели от протодиакона никаких действий.
«Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность», — говорится в указе.
29 декабря 2020 года Епархиальный суд Москвы принял решение о лишении сана Кураева. Решение должно было вступить в силу лишь после его утверждения Патриархом. Прошлым летом Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.
Андрей Кураев — священнослужитель (уже бывший), философ, богослов и общественный деятель. Ко многим инициативам Русской православной церкви он был настроен оппозиционно, за что некоторые его прозвали либералом от РПЦ. Священнику также приписывали стремление расколоть церковь. За «хулу» он и лишился сана. Кураев пропагандировал необходимость просветительской деятельности среди молодежи и не боялся говорить о епископах с нетрадиционной сексуальной ориентацией.