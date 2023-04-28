Более чем за два года не покаялся. Патриарх лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом лишил сана запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева. Документ 28 апреля опубликован на сайте РПЦ.



В пояснении сказано, что после решения Епархиального суда Москвы об извержении из сана Кураеву было дано время на переосмысление позиции и возвращение на путь церкви. Однако спустя более чем два года в РПЦ не увидели от протодиакона никаких действий.



«Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность», — говорится в указе.

