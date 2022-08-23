Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за публикацию в «Живом журнале». Об этом Кураев рассказал «Фонтанке» 23 августа.



По словам Кураева, его оштрафовали из-за материала в личном блоге от 18 апреля. Какие именно слова суд счел дискредитирующими, протодиакону не разъяснили.

В публикации, о которой идет речь (сейчас она уже удалена. — Прим. ред.) он говорил о близости русских и украинцев и государственной монополии на насилие. Кураев уточнил, что в тексте он высказывался о гражданской войне: «Это уже было в нашей истории в 1918 году. Точно не хотелось бы повторить».