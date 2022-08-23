Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за публикацию в «Живом журнале». Об этом Кураев рассказал «Фонтанке» 23 августа.
По словам Кураева, его оштрафовали из-за материала в личном блоге от 18 апреля. Какие именно слова суд счел дискредитирующими, протодиакону не разъяснили.
В публикации, о которой идет речь (сейчас она уже удалена. — Прим. ред.) он говорил о близости русских и украинцев и государственной монополии на насилие. Кураев уточнил, что в тексте он высказывался о гражданской войне: «Это уже было в нашей истории в 1918 году. Точно не хотелось бы повторить».
Решение суда Кураев прокомментировал в своем Telegram-канале: «Разные адвокаты мне хором говорят, что пора эвакуироваться: второй суд грозит уже реальным тюремным сроком. Честно скажу: уезжать не хочу. Попробую встать на путь исправления. Что я думаю о том, о чем думать и говорить нельзя, — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова».