«Молиться можно хоть где»: история отлученного от церкви батюшки, который верит, что Бог — любовь, и строит свою обитель

Священник Глеб Палкин построил свою обитель рядом с Майским Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Два года назад священника Глеба Палкина отлучили от официальной церкви. Сам он говорит, что ушел по доброй воле и решил построить свою обитель в деревне Волеги Пермского края. Наши коллеги из 59.RU побывали в обители батюшки, встретились с ним и узнали его историю.

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Всё по-простому, без пафоса Воскресенская обитель Глеба Палкина находится в деревне Волеги. Глеб встретил нас у калитки и провел в церковку, которую построил своими руками. Говорит, что ему помогал еще один человек.



Глеб построил церковь из простых материалов и назвал в честь Христова Воскресения Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





— По сути, это очень простая конструкция, — объясняет батюшка. — Но надо сделать еще купол, мне привезли пару деревянных, но они для этого сооружения не подходят. Нужны легкие купола, я уже придумал их конструкцию. Заходим в храм — внутри небольшое помещение со стенами из ДСП, с импровизированным иконостасом и иконами.

— Вот эти две старые иконы мне подарили, а эти, из ткани, одна женщина на сайте объявлений заказала и тоже храму подарила, — показывает батюшка.



Простое убранство храма Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Самодельный иконостас Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Сам Глеб — высокий красивый человек с эффектной актерской внешностью. Уже по первым словам становится понятно, что это философ, который ищет и, как мы поняли, находит смысл жизни. Собственно, эти поиски и привели его в церковь.



Садимся поговорить. Глеб достает термос, наливает чай, угощает конфетами. Всё это по-простому, радушно, без какого-то пафоса. Уже через полчаса кажется, что ты знаешь этого человека сто лет.

«Хотел стать человеком в белом халате, а стал человеком в черном халате» Глеб родился в Краснокамске, после девяти классов школы хотел пойти учиться на врача. Среди знакомых было много медиков, и Глебу удавалось приходить на операции и смотреть, как их делают.

В 15 лет Глеб попал в ДТП — его переехала машина. Он говорит, что почти пополам. И именно в то время — минута в минуту — рядом с местом аварии ехала скорая. Его экстренно привезли в больницу, и опять повезло — в тот момент, когда каталка с мальчиком стояла в коридоре, со смены уходил хирург, который был знаком с Глебом. Он считался лучшим в Краснокамской больнице.



Глеб часто улыбается Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





— Он проходил мимо по коридору и машинально поднял на каталке [простыню]. «Глеба, это ты? Я переодеваюсь». И пошел в операционную. Получилось, что меня спас хирург, и я захотел им стать.

Глеб пошел учиться на медика в училище, но понял, что, несмотря на желание, не сможет совладать с рядом предметов, поэтому прервал учебу.

По словам батюшки, посыл к священничеству он получил от конкретного человека, с которым встретился в жизни. Он был связан с духовенством, и Глеб задавал ему важные вопросы.

— После этого был порыв, потребность веры, того, что мы не можем в жизни увидеть, — поясняет батюшка.

Глеб пошел к архиерею, получил благословение и стал учиться на церковных курсах. Потом прошел обряд рукоположения, несколько лет служил и шесть лет учился в семинарии при епархии. Потом приехал служить в поселок Майский.



— Хотел стать человеком в белом халате, а стал человеком в черном халате, — улыбаясь, говорит Глеб. — Но священство в определенном роде тоже врачевание. Бывают такие разговоры с прихожанами, такое общение, когда нужно реально что-то вспороть, какую-то правду сказать. Или, наоборот, сделать так, чтобы человек не видел эту рану и сам для себя не ужаснулся, — помазать, замазать. <…> А потом мазь впитается, и раны не будет. Человек даже не будет знать, что у него там не просто рана была, а всё уже, при смерти. <…> Так что я ничуть не жалею. «Для меня каждая бабушка родная» Во время нашего визита к батюшке приходит женщина. Мы удаляемся, чтобы они могли побеседовать и помолиться.

— У нас нет такого, чтобы богослужения специально по часам проходили, — объясняет нам Глеб. — Всё свободно. Вот сколько придет людей, с теми и молимся, с теми и беседую.

Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





После разговора со священником женщина лезет в сумку и готовится что-то достать.

— Вот ведь знаю, что варенье принесли, — принимает Глеб в дар гостинец и смеется: — Спасибо большое.

— Хороший у нас батюшка, добрый, — говорит нам женщина. — Он и раньше у нас служил.



Оказывается, когда Глеб приехал в Майский на службу, церкви здесь никакой не было, нужно было всё начинать с нуля.

— В 2000-м мы поставили крест на горе, а потом построили часовню, — рассказывает батюшка. — Затем поселковое общежитие перестроили во временный храм Бориса и Глеба. И только после этого взялись за строительство большого храма, настоятелем которого я стал. Когда оставалось немного до конца стройки, произошел большой пожар. Опять переехали на время, начали достраивать [сгоревший храм]. Но пожар сыграл такую роль, что все люди начали помогать, стройка пошла сильно вперед, и храм построили. Из-за беды люди поняли, что храм действительно был чем-то для них важным. И все объединились, чтобы помочь.



Глеб — батюшка современный: и блог ведет, и за здоровьем с помощью фитнес-браслета следит Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Во время коронавируса верующие не смогли посещать храм, тогда Глеб Палкин стал проводить онлайн-службы. Так как нужно было на что-то жить, Глеб принимал добровольные пожертвования от прихожан через интернет. Официальная церковь обвинила его в этом и отстранила от службы, хотя так делали многие.

— Он находится под запретом, но всё равно объявляет себя церковью, — заявил тогда пермский игумен Варфоломей. — Только если раньше хотя бы себя определял как Русская Православная Церковь, то теперь — как Церковь Христова. Всё это [служение] у него пошло в сектантство, никакой иерархии он не принимает, творит в умах человеческих раскол.

Глеб же говорит, что ушел по собственной только воле, потому что основные моменты были против совести, а «Бог есть в правде».

— Я оттуда бы и раньше ушел, — уточняет батюшка. — Единственная причина, по которой долгие годы это всё продолжалось, — только люди, потому что для меня каждая бабушка родная. Я служил 23 года не по расчету, и это было внутренним решением. Вопросом совести. Я понял, что можно надеяться только на свои ресурсы, и начал служить самостоятельно.

Небольшая церковь однако не теряется среди строений Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Первые молебны после ухода он служил буквально на подоконнике в квартирах у прихожан.

— Молиться можно хоть где, — говорит священник. — Моя бабушка верующая. Мы жили в стесненных условиях, и она молилась на кухне. Она знала, когда я лягу, чтобы начать молиться, и когда встану, чтобы закончить. Но людям удобно приходить именно в церковь. Поэтому я ее и построил. И неважно, где она стоит и какая у нее архитектура. Бог — любовь, любит всех.



Буквально в 100 метрах от Борисоглебской церкви, где раньше служил батюшка, пустовал участок. Глебу удалось договориться с собственником земли о том, чтобы построить здесь храм. В 2023 году Глеб с помощником начали сооружать церковь буквально из подручных материалов. Кстати, примерно на этом месте проходит граница между поселком Майским и деревней Волеги.

Новую обитель батюшка посвятил Христу и назвал Воскресенской. Люди потянулись за батюшкой и стали приходить в его новую самостроенную церковь. Паства, по словам батюшки, у него небольшая.

— Людей немного приходит, — говорит Глеб. — Но сколько придет, со столькими и молимся.



Важно дать детям свободу Дом батюшки находится недалеко от церкви, почти напротив. Он живет с супругой и младшим сыном-старшеклассником. Старшие сын и дочка уже взрослые и живут самостоятельно в Перми.



— У нас своих, рожденных с супругой, трое, но были еще и те, кого мы воспитывали или как-то соприкасались. Я не назову их приемными, это разные были формы общения, воспитания. Но считаю их своими детьми.

Старшие дети не являются священниками. Батюшка считает, что не надо давить на детей и решать за них.

— Когда они были со мной, я мог сказать: «Сынуля, пойдем, помоги мне помолиться в алтаре» (или послужить), — говорит Глеб. — Но на самом деле не так важно затянуть человека на свою сторону, как важно дать ему свободу. И не делать ему больно. Потому что твоя свобода заканчивается там, где начинается боль другого человека.

Еще одна женщина приходит в церковь и просит помочь ей вещами. Рядом с церковью стоит вагончик, из которого батюшка с помощником сделали благотворительный склад вещей для нуждающихся.



— Нам и раньше вещи приносили, но мы решили придать этому организованный вид, — говорит Глеб.

Вещи для нуждающихся Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Здесь и одежда, и обувь, и игрушки, и даже инвалидные коляски, которые можно забрать бесплатно.

— Я через интернет покупаю коляски или упрашиваю отдать, ведь у некоторых они стоят ненужные. Обычно продают или отдают родственники тех, кто умер. Недавно нам просто так отдали, и оказалось, что эта девушка выздоровела, поэтому отдала. И я молюсь за нее.

Неожиданно Глеб предлагает отвезти нас обратно в город, чтобы по пути купить корм для животных. Оказывается, он очень любит животных, с семьей они кормят 20 кошек. По пути в город батюшка делится планами на будущее. Он хочет построить небольшой благотворительный центр для нуждающихся в ночлеге. Глеб расспрашивал нас про социальные сети, ведь он ведет собственный блог. И опять заговорили о любви.

Фото: Глеб Палкин / vk.com Поделиться Поделиться





— Бог — это любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Любовь — это энергетика жизни, это всё. Комментарий Пермской епархии «В отношении запрещенного священника Пермской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Глеба Александровича Палкина сообщаем, что, согласно Указу от 7 июня 2022 года, он находится в запрещении в священнослужении без права ношения наперсного Креста, рясы и преподания священнического благословения.

Причиной запрета стало нарушение канонических действий священника (нарушение 31-го Апостольского правила): запрещенный священник Глеб Палкин без благословения Правящего Архиерея устроил на территории своего дома престол, а также совершал богослужения с прибавлением текстов, составленных им самостоятельно, что является серьезным каноническим нарушением.

Запрещенному священнику Глебу Палкину руководством Пермской епархии была дана возможность в течение года принести покаяние в соделанных канонических преступлениях и вернуться в лоно Церкви, но по истечении этого срока запрещенный священнослужитель продолжал добавлять придуманные им самим тексты при совершении богослужений, продолжал преподавать священническое благословение и организовал по собственной инициативе «обитель» в деревне Волеги Краснокамского городского округа Пермского края, которую называет «обитель Христа».

К сожалению, в истории Церкви известны подобные случаи, когда человек по своему заблуждению осознанно отделяет себя от Церкви (от этого происходит название «сектант», или «раскольник») и привносит в христианское учение свое личное. Однако по сути такой человек отпадает от Святой Церкви и не имеет к ней отношения, а своих последователей ведет ложным духовным путем, который часто наполнен деструктивными духовными практиками, что приводит к тяжелым последствиям».

Ранее мы рассказывали о фермере, который возродил деревню Толстик под Соликамском и построил там часовню. Ее снесли в советские годы.

