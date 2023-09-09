«Какие 72 часа годности? Побойтесь бога»: как непростая вафля отравила жизнь десяткам петербуржцев

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Почти 70 жителей Петербурга, включая одного ребенка, по последним данным отравились в Петербурге через доставку «Самокат». Все пострадавшие сетуют на непростую вафлю, с многослойным составом. На каком этапе её производства что-то пошло не так — выясняют специалисты, но больше половины пострадавших — в больницах. Роспотребнадзор предлагает помощь с составлением досудебной претензии к производителю и сервису доставки.



Ситуация развивалась стремительно. Накануне вечером, 8 сентября, петербургский Роспотребнадзор сообщил о массовом отправлении через сервис доставки «Самокат» — сразу 34 пострадавших. На следующий день, 9 сентября, их стало почти вдвое больше — без малого семьдесят человек слегли с кишечной инфекцией после заказа еды, в том числе один ребенок. Больше половины из них — 40 человек — попали в Боткина в состоянии средней и лёгкой тяжести, а ребенка увезли в в НИИ детских инфекций.



Все случаи объединяет то, что люди употребляли готовую кулинарную продукцию АО «Грин Бокс» — сеть Greenbox, которая позиционирует себя как сеть правильного питания. В частности ели шпинатную вафлю с яйцом, ветчиной и голландским соусом.



В составе сложной конструкции, помимо собственно вафли, еще начинка — вареная картошка, петрушка, укроп, ветчина, обжаренный шпинат, жареное куриное яйцо и голландский соус (это сливочное масло с яйцом, растительным маслом, лимоном и соевым соусом). Сверху на бутерброд уложена микрозелень, нежности всей конструкции придает творожный крем из сыра и сливок. Вафлю рекомендуется греть в микроволновке 45 секунд, а до тех пор хранить в холодильнике. Срок годности — внушительные 72 часа. Читатели-кулинары в комментариях грешат на соус и яйца и пишут что-то вроде: «Какие три дня хранения? Побойтесь бога».



По информации «Фонтанки», анализы некоторых пациентов, которые поступили в числе первых, действительно показали сальмонеллез. Это же позднее подтвердил и Роспотребнадзор.



Но всё могло наложится еще и на ситуацию на самом производстве. В Роспотребнадзоре выяснили, что в производственных помещениях АО «Грин Бокс» грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, не была соблюдена поточность технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Также персонал не проходил медосмотры, а в помещениях не проводилась санитарная обработка. С 8 сентября компании «Грин Бокс» временно запрещено вести свою деятельность.



В официальном заявлении «Грин Бокса» говорится, что они «искренне расстроены и обескуражены сложившейся ситуацией» и что за семь лет работы это у них в первый раз.

«Мы приостановили работу производства, сдали все необходимые анализы и пробы готовой продукции и сырья, и как только будут готовы их результаты на следующей неделе, будем принимать решения вместе с Роспотребнадзором о дальнейших шагах. В том числе мы сдали на проверку несколько партий яиц, которые приобретаем у одного из крупнейших поставщиков, так как судя по предварительной информации, они являются источником проблемы, и именно они входят в начинку для вафли, на которую и были жалобы», — отметили в «Грин Боксе».



Теперь в компании собирают данные пострадавших и готовы оказать «всю необходимую материальную и организационную помощь для скорейшего выздоровления, это самое важное сейчас, все остальное потом».



Отреагировал и «Самокат», который убрал из своего ассортимента продукцию поставщика до окончания проверок. Пресс-служба компании после публикации «Фонтанки» заявила, что как только им стало известно о первом случае — они «организовали проведение внутреннего расследования хранения товаров в дарксторах и при транспортировке», а также сразу сообщили поставщику.

«Мы сотрудничаем со всеми органами и инстанциями. До окончания проверок была остановлена реализация всей продукции данного поставщика», — добавили в компании. В «Самокате» утверждают, что находятся «на связи с пострадавшими» и готовы оказывать им «необходимую поддержку».



Некоторые пострадавшие написали в редакцию о том, что компанию теперь надо засудить. Позиция получила поддержку в петербургском Роспотребнадзоре — управление готово оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии к «Грин Боксу» и «Самокату».



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

