Показываем самую опасную вафлю Петербурга: она отправила в больницы десятки пользователей «Самоката»

Шпинатная вафля с яйцом, ветчиной и голландским соусом заставила десятки петербуржцев обратиться к врачам. Число случаев идет на седьмой десяток, больше половины из пострадавших в больницах. Одна из читательниц поделилась фото своего пятничного ужина.

«Буквально вчера ела шпинатную вафлю с яйцом, сегодня утром проснулась с 38,4. Чувствую себя очень плохо. Засудить их надо», — посетовала читательница Екатерина.