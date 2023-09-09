Показываем самую опасную вафлю Петербурга: она отправила в больницы десятки пользователей «Самоката»

Шпинатная вафля с яйцом, ветчиной и голландским соусом заставила десятки петербуржцев обратиться к врачам. Число случаев идет на седьмой десяток, больше половины из пострадавших в больницах. Одна из читательниц поделилась фото своего пятничного ужина.
«Буквально вчера ела шпинатную вафлю с яйцом, сегодня утром проснулась с 38,4. Чувствую себя очень плохо. Засудить их надо», — посетовала читательница Екатерина.
На упаковке говорится, что вафля производства АО «Грин Бокс» на выходе имеет вес 210 граммов. В составе собственно вафли, а в начинке — вареная картошка, петрушка, укроп, ветчина, обжаренный шпинат, жареное куриное яйцо и голландский соус — это сливочное масло с яйцом, растительным маслом, лимоном и соевым соусом. Сверху на бутерброд уложена микрозелень, нежности всей конструкции придает творожный крем из сыра и сливок. Вафлю рекомендуется греть в микроволновке 45 секунд, а до тех пор хранить в холодильнике. Съесть ее надо за 72 часа с момента производства.
Как писала «Фонтанка», на 9 сентября в Петербурге зарегистрировано 69 случаев отравления, в том числе один у ребенка. Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР, у одного заболевшего обнаружена сальмонелла. В стационарах города остается 44 человека, включая несовершеннолетнего. Вчера на «Грин Бокс» был составлен протокол о временном запрете деятельности.
Петербургское управление Роспотребнадзора заявило, что готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда и может оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии как к производителю — АО «Грин Бокс», так и к ООО «Умный Ритейл» — юридическому лицу сервиса доставки «Самокат».