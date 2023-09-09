Число отравившихся «правильным питанием» в Петербурге выросло в два раза

Без малого семьдесят человек слегли с кишечной инфекцией после заказа еды, которая была доставлена сервисом «Самокат». Об этом 9 сентября сообщает Роспотребнадзор по Петербургу.

По последним данным, управлением зарегистрированы 69 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у ребёнка. У одного из заболевших по результатам лабораторных исследований выявлена Salmonella.

Большинство остаются под наблюдением врачей. В стационарах находятся 43 взрослых и ребёнок — его госпитализировали в НИИ детских инфекций, сообщали в комитете по здравоохранению.