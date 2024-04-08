От стафилококка до кишечной палочки. Роскачество проверило шаверму и шаурму — опасны обе

Роскачество публикует 8 апреля результаты проверки самого популярного фастфуда двух столиц: 19 торговых марок шаурмы изучили в Москве, 10 марок шавермы — в Петербурге. Покупали в торговых сетях, на рынках, в кафе, магазинах и на маркетплейсах.
В итоге, по оценке Роскачества, только одна шаурма признана безопасной — I Need Doner (Москва).
«Исследование показало: как бы ни закрутили этот популярный продукт и под каким бы соусом и названием вам его ни продали (шаурма, шаверма, донер или ролл), две главные проблемы — наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки — по-прежнему остаются нерешенными», — сказано в сообщении.
Список плохого, обнаруженного в шаверме и шаурме:
КМАФАнМ — 27 торговых марок;
бактерии группы кишечной палочки — 15 торговых марок;
E. coli (колиформных бактерий) — 1 торговая марка;
золотистый стафилококк — 1 торговая марка;
листерии — 2 торговых марки.
Отмечается, что по результатам проверки многие производители провели внутренние расследования и корректирующие мероприятия, после чего отправили заявки на проведение повторных испытаний.
Напомним, в сентябре 2023 года массовое отравление шавермой произошло в городе Льгове (Курская область). Пострадали
А в августе 2023 года более 30 человек отравились в московском круглосуточном кафе. Они ели шаурму и курицу гриль.