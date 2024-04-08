От стафилококка до кишечной палочки. Роскачество проверило шаверму и шаурму — опасны обе

Роскачество публикует 8 апреля результаты проверки самого популярного фастфуда двух столиц: 19 торговых марок шаурмы изучили в Москве, 10 марок шавермы — в Петербурге. Покупали в торговых сетях, на рынках, в кафе, магазинах и на маркетплейсах.



В итоге, по оценке Роскачества, только одна шаурма признана безопасной — I Need Doner (Москва).

«Исследование показало: как бы ни закрутили этот популярный продукт и под каким бы соусом и названием вам его ни продали (шаурма, шаверма, донер или ролл), две главные проблемы — наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки — по-прежнему остаются нерешенными», — сказано в сообщении.