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    От стафилококка до кишечной палочки. Роскачество проверило шаверму и шаурму — опасны обе

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    Роскачество публикует 8 апреля результаты проверки самого популярного фастфуда двух столиц: 19 торговых марок шаурмы изучили в Москве, 10 марок шавермы — в Петербурге. Покупали в торговых сетях, на рынках, в кафе, магазинах и на маркетплейсах.

    В итоге, по оценке Роскачества, только одна шаурма признана безопасной — I Need Doner (Москва).

    «Исследование показало: как бы ни закрутили этот популярный продукт и под каким бы соусом и названием вам его ни продали (шаурма, шаверма, донер или ролл), две главные проблемы — наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки — по-прежнему остаются нерешенными», — сказано в сообщении.

    Список плохого, обнаруженного в шаверме и шаурме:

    КМАФАнМ — 27 торговых марок;

    бактерии группы кишечной палочки — 15 торговых марок;

    E. coli (колиформных бактерий) — 1 торговая марка;

    золотистый стафилококк — 1 торговая марка;

    листерии — 2 торговых марки.

    Отмечается, что по результатам проверки многие производители провели внутренние расследования и корректирующие мероприятия, после чего отправили заявки на проведение повторных испытаний.

    Напомним, в сентябре 2023 года массовое отравление шавермой произошло в городе Льгове (Курская область). Пострадали 22 человека. Одна девушка в результате скончалась, после этого было возбуждено уголовное дело. Обследование показало токсикоинфекцию из-за стафилококка.

    А в августе 2023 года более 30 человек отравились в московском круглосуточном кафе. Они ели шаурму и курицу гриль.

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