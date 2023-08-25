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    32 человека отравились в шаурменной на севере Москвы. СК возбудил дело

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    Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности, возбуждено после массового отравления в круглосуточном кафе на севере столицы. Об этом 25 августа сообщает ГСУ СК по Москве.

    «По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы», — говорится в сообщении.

    В СК уточняют, что на данный момент 28 человек остаются в стационаре, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы точки общепита, назначены экспертизы. В кафе на улице Софьи Ковалевской продавали шаурму, курицу-гриль и другие блюда. Чем именно отравились люди, не сообщается.

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