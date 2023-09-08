В Курске четверых задержали по делу о массовом отравлении шавермой

В Курске правоохранители задержали четырех человек по уголовному делу о массовом отравлении шавермой в Льгове. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет.



Задержанные — владелец киоска, в котором продавалась шаверма, а также два повара и помощник повара. Всем четверым избирается мера пресечения, правоохранители настаивают на заключении под стражу.

О массовом отравлении шавермой в Льгове(Курская область) стало известно 7 сентября, одна девушка в результате скончалась, после этого было возбуждено уголовное дело.