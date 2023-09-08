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    В Курске четверых задержали по делу о массовом отравлении шавермой

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    В Курске правоохранители задержали четырех человек по уголовному делу о массовом отравлении шавермой в Льгове. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет.

    Задержанные — владелец киоска, в котором продавалась шаверма, а также два повара и помощник повара. Всем четверым избирается мера пресечения, правоохранители настаивают на заключении под стражу.

    О массовом отравлении шавермой в Льгове(Курская область) стало известно 7 сентября, одна девушка в результате скончалась, после этого было возбуждено уголовное дело.

    Позднее число пострадавших выросло до 22 человек. Обследование показало токсикоинфекцию из-за стафилококка. Точку общепита закрыли.

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    ОтравлениеЛьгов
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