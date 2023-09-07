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    Жители Курской области массово отравились шавермой. Одна девушка скончалась

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    5 комментариев

    Следственный комитет РФ по Курской области возбудил уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шавермой. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    По версии следствия, накануне жительница города Льгова Курской области решила перекусить и купила в киоске популярный фаст-фуд. Почувствовав себя плохо, девушка вызвала скорую помощь. Но врачи помочь не смогли и она скончалась. Еще несколько человек, купившую шаверму в том же месте, обратились к медикам со схожими симптомами. Всего пострадали 14 любителей шавермы.

    Уголовное дело возбуждено по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

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    ШавермаОтравлениеКурская область
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    Комментарии 5

    Гость07 Сен 2023 в 22:40
    паралельный импорт.
    +0−0
    Гость07 Сен 2023 в 22:38
    Натурально яд кладут???
    +0−0
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