Жители Курской области массово отравились шавермой. Одна девушка скончалась

Следственный комитет РФ по Курской области возбудил уголовное дело по факту смерти девушки из-за отравления шавермой. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



По версии следствия, накануне жительница города Льгова Курской области решила перекусить и купила в киоске популярный фаст-фуд. Почувствовав себя плохо, девушка вызвала скорую помощь. Но врачи помочь не смогли и она скончалась. Еще несколько человек, купившую шаверму в том же месте, обратились к медикам со схожими симптомами. Всего пострадали 14 любителей шавермы.