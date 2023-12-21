Роскачество проверило красную икру. Нашли кишечную палочку и лишние микробы

В преддверии Нового года специалисты Роскачества проверили любимый праздничный деликатес многих россиян — красную икру. Исследовали 71 товар 52 торговых марок. Всем обязательным и опережающим требованиям из них соответствуют три.

В восьми баночках красной икры — торговых марок «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат» — при исследовании обнаружили кишечную палочку, сообщает 21 декабря пресс-служба Роскачества. У шести товаров выявили превышение по КМАФАнМ (количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) — это самый распространенный тест на микробную безопасность. Такой недостаток оказался у икры от «Корсакова», «Ленты», «Красного золота», «Форварда-С», «Авачи» и развесной с Даниловского рынка в Москве.

Однако по сравнению с в 2021 годом, когда было проведено предыдущее исследование, тенденция по части микробиологической безопасности икры положительная, отмечают в Роскачестве. Два года назад кишечную палочку нашли в икре 15 торговых марок, а превышение по КМАФАнМ — у шести. Товары некоторых марок были исследованы повторно, и результаты 2023 года показали, что икра «Форвард-С», «Красное золото», «Московский рыбокомбинат», «Сахалин рыба» и «Камчатское море» по-прежнему выпускается с нарушениями по микробиологии, а вот «Сделано в море», «Корсаков» и «Тунгутун» исправились.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, одной из причин нарушений по микробиологии может быть попытка производителей переработать как можно больший объем сырья при нехватке производственных мощностей. Такое бывает в годы с высоким уловом, а 2023-й (как и 2021-й) как раз такой. «В итоге на производство попадает «задержанное» сырье, сделать из которого качественный продукт проблематично. А между тем лучшим сырьем для посола икры считается то, которое переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы», — отмечает он. Другими факторам могут быть немодернизированные цеха, грязный инвентарь и оборудование и слабый контроль качества на производстве из-за нехватки ветврачей.

Помимо этого, в икре пяти торговых марок обнаружили меньше соли, чем положено по ГОСТу. Это объясняется тем, что покупатели стали чаще выбирать малосольную продукцию и производители подстраиваются под эти предпочтения. У трех товаров оказался недобор по белку, у пяти выявили несоответствие маркировке по массовой доле жира. Недовеса, запрещенных консервантов и не заявленных в маркировке красителей не нашли ни в одной баночке икры.