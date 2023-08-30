    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    Браво, Женя! Пригожина на бис

    3821
    56 комментариев

    Верящие в его Демона — теперь влюблены. Верующие в Спасителя — умиротворены. Повар приготовил нам такой шурум-бурум из собственных костей! Вкуснотища. Добавки!

    Шатался Питер, от Пригожина пьян. Журналюги будто из оглобель вырвались. По Неве носились толпами, как дети за воздушным шариком, ускользнувшим из рук в солнечный денек.

    На Серафимовском кладбище с нами (и с вами) сыграли в колпаки: кинули рамки и гвардейцев, скомкав всех страждущих на ложную цель. На Северном убили мечту увидеть гроб героя-мятежника — там хоронили, но не его. Репортеры не унимались — друг дружку караулили. На Белоостровском прессе изобразили фокус — прикормили полицейскими, довели туда приманкой из катафалков, а вынули фигу — накося выкуси. К вечеру же все стали радостные: а все равно — забав и абсурдных новостей по нижнюю губу.

    Пригожин вдруг нашелся под Пороховским.

    Но сенсации не досталось, не было созерцания траурного караула и сафьяновых подушечек с золотой звездой. Он и оттуда опять провел нас. Эх, история — только в аду веселее.

    Положили Его Мистификаторство не у стен Александро-Невской лавры, не в пантеоне воинской славы на Серафимовском недалеко от могилы родителей президента, не в некрополе Новодевичьего монастыря, а на самом незаметном погосте — на Пороховском. Возле скромной могилы отца. Без почестей и хоругвей, без двусмысленных венков от Кремля, без анархистских истерик: «Мы отомстим, братишка!» Все равны — особенно орлы. Даже без «Газелей», откуда миллиарды ссыпаются в нутро ямы. Ладно, и на том свете не все праведные. Прах ему и порох.

    А каковы власти-то у нас красавцы. Полиция, ФСБ и осторожно примкнувший к ним Смольный даром пытались вкурить, как перекрывать улицы от предполагаемых масс паломников. На выяснение бросили отборные офицерские части. Москва постоянно тревожила, мол, как он себя чувствует и где он, черт побери. В ответ Петербург слал хоровые непереводимые идиоматические выражения.

    Я часами перезванивался с исполнителями, нагруженными этой бесполезностью. Сотрудники сначала злились на Пригожина, потом на высший сумбур. Какие-то особые силовые группы держались в секретах вплоть до особого распоряжения. Кто-то жил в контакте с останками службы безопасности Пригожина, выдавливая оттуда дезинформацию. Наконец, служивые начали от происходящего наваждения получать наслаждение. Пусть и проигрывали с сухим счетом заигравшемуся в Фантомаса, но с хохотком, подстегивая этим сам аттракцион.

    И никто не жахнул по столу космическим кулачищем. Не притащил в кабинет организаторов конспирации, не всадил им в лицо луч от противной настольной лампы. «Вы что себе позволяете?! Супротив государевой воли прете?!» Столько в их зубастой машине передач, а врубили заднюю. Потому как миф живее всех живых.

    Дожили до свободы. Этак мы к властям остынем. Так Россия только Распутина хоронила. Но тогда с телеграм-каналами была напряженка.

    Весь этот глюк — грандиозная эпитафия товарищу Времени и лично Евгению. Не хватает последней сумасшедшей щепотки. Я не о том, чтобы включить его в школьную программу. Далеко не про кинохит без презерватива — на основе реальных событий.

    Вот как-то раз будущий монстр филологии Виктор Шкловский в свою петроградскую бытность заявил Хармсу: «Что-то вяло вы себя преподносите». А Хармс, между прочим, засел полуголым на дереве в центре города. «Что-то скучаю, когда не метаю бомб. Надо настоящие шурум-бурумы устраивать», — настаивал тезка Пригожина.

    Пригожин не изображал из себя психа, и так прошло всё классно. Он один впрыскивает нам такую дозу эмоций, что теперь трудно чему-нибудь аховому его перебить. Мы подсели. Будем скучать.

    Надо хоть как-то исправлять ситуацию. Нагромоздить бы ему три одинаковых памятника, поставив на попа этим русскую притчу про витязя на распутье. На центральном выбить: «Здесь лежит Евгений Пригожин — Вагнер». А на двух других так: «Или здесь», «Или здесь».

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

    Согласны с автором?

    По теме

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Другие статьи автора
    Министр Колокольцев, вам легавых или мопсов?
    11 августа 2023, 13:02
    Ночь. Мятеж. Набат. Пригожин
    24 июня 2023, 08:58
    Разозлим «Кресты» — наплачемся
    24 мая 2023, 16:42
    все статьи автора

    Станьте автором колонки

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 56

    Гость30 Авг 2023 в 15:37
    Вышенков супер!
    +0−0
    Гость30 Авг 2023 в 15:34
    не, не подсели. надоело
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    56
    close