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    Девушка, извините, а что за чувак Борис Рыжий?

    1981
    2 комментария
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    Да бросьте вы — он понятен и бродяге, и академику. Хоть брось, хоть подыми — страна рухнула, кругом смута в братве, а Рыжий превратил это в поэзию. И в 25 Борис стал звездой. Сейчас бы Рыжий отсвечивал как Бродский, но закончил петлей. Новая выставка в «Севкабеле» продолжает создавать моду на голоса 90-х.

    Приходить на открытие нужно, но это всегда глянцево. А пока монтируют декорации, помогает расслабленная прохлада беседы.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пожал руки трем непохожим соавторам и пошел треп.

    Рэпер Рич, как водится, с едкой иронией: «Когда снимали фильм в Екатеринбурге, спрашиваю одного, а ему лет 45: «Знали Бориса?» — «Нет, а где жил?» — «На Вторчермете, покончил с собой». И он тут же: «А-а-а, тогда понятно».

    — Вторчермет — это Купчино Петербурга?

    — Да, Бутово Москвы.

    Строчка Рыжего на доме в районе Вторчермета.
    Строчка Рыжего на доме в районе Вторчермета.Фото: Кадр из фильма
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    И Рыжий нам кивнул: «Пусть Вторчермет гудит своей трубой. Пластполимер пускай свистит протяжно».

    Московский театрал Даня Романов эстетически ломкий: «Вон стоят большие бетонные лего. Это к его строчке: «Я тебе привезу, сын, из Голландии Lego. Мы из Lego построим дворец». Брутализм индустриального города. Мы работаем с ощущениями.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Андеграундный петербургский фотограф при отмененном русском андеграунде Дима Провоторов сумеречно внимательный: «Я снял мрачные дагерротипы, из них сшил детство».

    Выставка в «Севкабеле» «Борис Рыжий. Последний классик» — коллективное высказывание Ричарда Семашкова, Даниила Романова, Дмитрия Провоторова, Елизаветы Минаевой, Алисы Юфы. Память станет слышна с вечера 26 июля.

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    Там Рыжий заговорит аудиоспектаклем, а по кьюар-коду его можно будет скачать. Там нон-стопом закрутят фильм, снятый авторами на Урале. Жена, сестра, друзья Рыжего устали от набегающих и убегающих федеральных журналистов с их непробиваемыми сюжетами: шрам на лице, пил, гений — вот тебе и суицид. А тут семья доверилась — и вышла честная человечина повседневности.

    Возводят не музейную выставку: вот он жил, вот он учился в Горном, вот он вздернулся. Глупо. Это есть в Википедии. Тут закручивают предчувствие. Как в старом недобром пиратском приветствии: «Рады тебя видеть без веревки на шее».

    Лютые 90-е почти не отражены в искусстве. Академизм от них шарахнулся. Россия мчалась в кровавом вихре, а сокровенное пощупал только Балабанов. Да, тоже из Свердловска. Это диссертационная тема. Борис Рыжий кивает: «<…> а потому что там мои кенты <…> они споткнулись с медью в черепах как первые солдаты перестройки».

    — Сколько грохнули денег и времени? — спрашиваю, имея практический опыт.

    — Грант от Президентского фонда культурных инициатив. Мне нравится с ними работать, они — ноль цензуры. Единственное, шепнули, чтобы только без прославления самоубийства. Мы же не идиоты. А идея 1 апреля пришла. Фильм, аудио, выставку собирали долго — месяца три, — отмахивается Рич.

    — Мгновенно, — не понимаю.

    — Окно в плацкартном купе искал месяц, — невпопад вставляет Даня.

    И не в такт ему вспоминает Дима:

    — Он же ездил в Голландию на конкурс поэтов.

    Хорошо, поучаствуем в мифологизации.

    Евгений Рейн назвал Бориса Рыжего последним классиком, а Евгений Евтушенко вручил «Антибукер». Все ему завидовали. Чувак в 25 лет всех уделал. Суперзвезда. Сейчас бы он как Бродский сидел. Была бы жива Ахматова — не пошел бы к ней в Комарово на поклон. Вернее, не дошел бы — набухался пацан со словом: «А впрочем, что же, жили-были <…> В затылок Женю застрелили». Жалко, но уралмашевская братва поэзию не ест.

    Стоим с Ричем, Даней, Димой, ищем тень, курим, уточняемся, где в Питере квартировался Рыжий. Так, вокруг Литейного. Как раз на Некрасова — нынешней толчее баров и рюмочных.

    Фото: Кадр из фильма, представленного на выставке
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    Не только барды, рок-группа «Молчат дома» поют Рыжего, уже сшивается крупный метр художественного фильма о нем. Он будет доходчивый, для телевизора, но будет. Рыжий уже лет пять в моде, как толстые цепи на современных невинных шеях.

    Где-то через месяц Рыжему стукнет 50. А вот если бы подшился, встроился в столицу да вступил бы в депутата Госдумы Борис Борисовичем? Мистерия сожрала бы миф.

    — Парни, нам надо в трех словах сформулировать, кто такой Борис Рыжий, — напрягаю компанию.

    — Последний классик, это совсем точно, — чуть ли не хором они.

    Кто-то:

    —Он универсален — его может любить как бродяга, так и академик.

    — Не, не, меняем формулировки. Это отбрасывает нас к школьной программе. Все понятно — заставят учить наизусть. В коллективном сознании все проще — сначала Пушкин, потом Лермонтов. Так надо. Это Цой Урала?

    Посыпалось: «Не совсем», «да», «нет», «Цой подразумевает всенародную любовь»…

    — Давайте так. Вот ты почему русский? Потому что Петр Первый или потому что Иван Грозный? Определяемся по историческим и культурным кодам. Только без антропологической зауми. Поперло? — придумываю эрзац ЕГЭ.

    — Потому что Пушкин, Есенин, Высоцкий, Рыжий.

    — Не. Потому что Пушкин, Есенин, Бродский, Рыжий.

    — В Интернете неправильно написано. Его записку перед смертью так надо читать: «Я всех любил. Без дураков!» Восклицательный знак».

    Мы стоим в «Севкабеле», и никто из сотен молодых, вечно пьющих там кофе не знает, что начиная с начала ХХ века и еще до конца 90-х Кожевенная линия считалась самой хулиганской, угрюмой, острой. Сюда не залетала даже отъявленная гаванская шпана. Выходит, это место контркультуры приняло Бориса Рыжего как своего, а мимо дефилирует милота в образе нежнейших фигурок.

    — Девушка, извините, а вы не знаете, кто такой Борис Рыжий? — Рич внезапно останавливает прохожих.

    — Какие у вас ассоциации на это имя? Двумя словами, любыми, — тоже пытаюсь.

    Задумалась на мгновение.

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    — «Молчат дома», — выдыхает она, называя модную группу, исполняющую эпос Рыжего.

    — Попала! — ржем мы в рыжий голос.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

    Согласны с автором?

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Строчка Рыжего на доме в районе Вторчермета.
    Строчка Рыжего на доме в районе Вторчермета.Фото: Кадр из фильма
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Кадр из фильма, представленного на выставке

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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