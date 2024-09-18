Чисто московская история

Вышенков Евгений Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру"

Для начала нам бы абстрагироваться от знаний по конфликту вокруг Wildberries. Тогда что мы видим чистым, незамутненным взглядом?

При входе в московский благополучный офис стоит агрессивно заряженная толпа кавказцев, а практически внутри толпы — минимум десять полицейских.

Группа с соответствующими бородами ведет себя уверенно, а правоохрана — выжидающе. Наконец, самый решительный начинает выносить стекло, сотрудники растерянно пытаются куда-то протиснуться, а вокруг все это снимается на телефоны и профессиональный фотоаппарат. Нанятых исполнителей ничего не смущает, раздается подбадривающий крик: «Ломай!» Полиция молчит, нервничает, толкается, на боках у нее автоматы.



Теперь изнутри: хаос, нервная энергичная беготня, кто-то стреляет, хотя понятно, что в такой ситуации можно попасть хоть в себя, хоть в случайного. После стрельбы мы не видим никаких злобных реакций полиции с автоматами.

Если же мы добавим к увиденному уже появившиеся сведения о том, что участвовали в этом шоу спортсмены из клубов единоборств, представители Чечни, то это не меняет нашего представления, скорее подтверждает. Какого бы класса ни был боец, в данной ситуации он просто инструмент давления, и он не обучен правильным действиям при подобных захватах. Поэтому превращается в часть крепкой стаи, помноженную на самомнение и уверенность в обещанный ему административный и прочий ресурс. И, судя по действиям полиции, его уверенность не пустая.



Что касается поведения самих представителей МВД, то тут все видно: они минимум растеряны, а максимум парализованы. Даже после того, как их товарищ получает пулевое ранение, мы не слышим автоматной очереди, ушедшей в потолок, вопля «все на пол!» и так далее.



Суммируем: мы наблюдали чисто московскую историю. Ее предваряли сумбурные, не похожие на бизнес новости о конфликте в Wildberries. И закончилось все это миллиардное логично: чеченцы, бой стекла, удивительная лояльность власти с оружием, пулей в полицейского.



Мы можем уверенно предположить, что искрометная идея демонстративно-бесстрашного штурма пришла в лобби-баре известного Президент-Отеля в Москве. Там исконно ожидают клиентов гвардейцы Рамзана. Если кто в России не слышал про этих силовых экспертов, решающих любые споры, тот не бывал в экономически емких конфликтах.



Там уверенные во всех отношениях чеченцы наверняка произнесли на встрече с семьей Бакальчуков все нужные заклинания. В них, как всегда, с понятным акцентом были вставлены фамилии с Лубянки, из Администрации президента, дальше подставляйте, что вам лично по вкусу. Уже получены вперед авансы. А вот дальше началась пародия. Притом как на 90-е, так и на МВД.



Видя эти кадры, молодое поколение заламывает руки: мол, ах, возвращаются 90-е. Но как бы это делалось в 90-е на самом деле? Если сегодня супруги меряются ресурсом и своими представлениями о мире, то тогда они бы мерились «крышами».

Так как бизнес серьезный, а «крыши» бы откусывали от Wildberries не по-детски, то в ресторане состоялась бы беседа между лидерами. Им нужно было бы решить задачку: с каждой стороны бизнесмен должен остаться доволен, а структура бы продолжала работать и приносить оговоренные проценты за «крышу». Ведь трупов наделать легко, положить Wildberries тоже легко, но тогда в чем прикол их нелегкой пиратской жизни?

И грамотные политики неформального мира решили бы этот ребус. Разумеется, никакого штурма и так далее опытный гангстер не допустил бы. Реклама нужна только тому, кто либо психопатичен, либо молод, либо слаб.