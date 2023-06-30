Новая реновация — год на паузе. Почему предложенный выход из ситуации может не сработать

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После общегородского скандала с программой новой реновации и частичной приостановки действия закона прошел год. Созданный в Заксобрании общественный штаб по КРТ 9 месяцев работал над поправками в закон. В итоге в парламент были внесены предложения по корректировке. Загвоздка в том, что «очеловечивание» условий реновации уже не поддержали в Минстрое, и у петербургской инициативы мало шансов на поддержку в Госдуме.



Первое заседание общественного штаба по КРТ прошло в конце сентября прошлого года. За это время на этих встречах бывало всякое: ругались, спорили, демонстративно уходили. Первый блин вообще вышел комом. В итоге в штабе создали три рабочие группы, проводили встречи с жителями районов, потенциально подпадающих под КРТ, составляли списки предложений с правками и проводили голосование по ним, отбирая те, с которыми согласно большинство членов штаба. В итоге родился проект федеральной инициативы (который сначала должен поддержать ЗакС, и только после этого проект предстоит рассмотреть Госдуме).





Основные опасения горожан

После того как городской законопроект о КРТ попал в поле зрения общественности, случился общегородской скандал и волнения. КРТ — программа комплексного развития территории, ее не стоит путать с другой программой — развития застроенных территорий, РЗТ. Для краткости обе они называются реновацией. КРТ жилых кварталов касается неаварийных панельных хрущевок 1957–1970 годов.

Во-первых, жители боялись, что власти смогут включать дом в КРТ без согласия жильцов, а тех, кто переезжать откажется, ждет принудительный выезд по суду. Протоколы общих собраний, как показывает практика, подделываются, поэтому у горожан немного доверия к этой процедуре.



Кроме того, петербуржцев не устроило, что переселить их можно будет в границах всего города, в том числе и в самые отдаленные районы.

Вопросы возникали и в отношении того, какое именно жилье будут предоставлять взамен: хрущевки, мягко говоря, компактные, и «двушка» в них по площади не дотянет до современных двухкомнатных квартир, а оплачивать разницу в квадратных метрах, возможно, пришлось бы из своего кармана. Гарантии получения равноценного жилья не предоставлялись.



Что в итоге предложили в ЗакСе

Проект федеральной инициативы внесен от трех депутатов — руководителей трех рабочих групп Общественного штаба: Бориса Вишневского, Валерия Гарнеца и Дениса Четырбока. Это некий компромиссный вариант, так как не все предложения прошли в итоговый вариант. Законодатели хотят править не городской закон о КРТ, вызвавший столько волнений и критики, а федеральное законодательство — а именно Жилищный и Градостроительный кодексы, которым региональный закон противоречить не может.





Основные правки в Градостроительный кодекс:

— Если голосование собственников по включению в КРТ не состоялось или не набрало необходимого минимума голосов «за», дом считается не включенным в программу.

— Предельный срок для голосования по включению в КРТ для домов определяют власти субъекта, но этот срок не может быть меньше месяца.

— Попавшая в КРТ территория должна будет соблюдать градостроительные ограничения, наложенные действующими нормами правил землепользования и застройки и Генпланом. То есть строить выше разрешенного в ПЗЗ, те самые «человейники», о которых предупреждали депутаты и которых опасались горожане, будет нельзя.





Основные предложения по корректировке Жилищного кодекса:

— Недееспособным и несовершеннолетним собственникам помещений равноценное возмещение при попадании дома в КРТ предоставляется с согласия органов опеки и попечительства.

— Наниматели квартир или комнат попавшего в КРТ дома получают возмещение всех убытков, в том числе связанных с переездом, сменой места жительства и упущенной выгодой.

— Субъекты РФ (в нашем случае власти Петербурга) могут предусмотреть право собственников и нанимателей помещений на получение равнозначного жилья, если оно находится в границах территории, которую определяет сам субъект. То есть власти субъекта сами устанавливают границы расселения, в частности это может быть и муниципалитет, и район.



— Если предоставляемое по КРТ жилье больше «старого» (но не более 6 «квадратов» жилой площади), в договоре должно быть прописано, какие именно лица возместят разницу.

— Регистрация собственности на новое жилье должна проходить одновременно с регистрацией ограничений и обременений на «старое» жилье.



— Если жильцы попавшего в КРТ дома нуждаются в соцпомощи, при предоставлении нового жилья должна учитываться близость к организациям соцобслуживания населения и образовательным учреждениям.

— Инициировать голосование дома по включению в КРТ могут только собственники, причем инициаторами должны выступить не менее 10% от общего числа собственников-физлиц.

— При проведении голосования дома по включению в КРТ, если используется система ГИС ЖКХ, полномочия администратора общего собрания берет на себя собственник дома, который уполномочен на это общим собранием, а на голосование отводится 90 дней.





Почему мало шансов на успех

В Заксобрании говорят, что депутаты попросят коллег из Госдумы посодействовать принятию законопроекта. Однако, по данным «Фонтанки», шансов на успех немного. Один из депутатов Государственной думы рассказал, что за полгода до того, как предложения сформулировал общественный штаб, инициативы по защите прав жителей уже отправлялись в Министерство строительства.



В частности, там есть предложение, аналогичное «петербургскому»: что дом не может быть включен в программу КРТ, если на общем собрании жители не приняли такое решение. В Минстрое, по словам собеседника редакции, посчитали эти предложения излишними. Ответ чиновников есть в распоряжении «Фонтанки». В частности, в нем говорится, что при голосовании за включение дома в программу КРТ или исключение из нее соблюдаются права как тех, кто за, так и тех, кто против, — ведь чтобы включить дом, нужно участие в голосовании не менее 2/3 собственников квартир, а для исключения достаточно 1/3.

Также в Минстрое не оценили и предложение проводить по КРТ только очные собрания собственников (так автор предлагал защитить процедуру от фальсификаций). Ведомство ответило, что не стоит ограничивать жителей и прописывать обязательную форму: ведь не все могут быть в одном и том же месте одновременно, а значит, принятие решений будет затруднено. Если протокол заочного собрания фальсифицируют, то это станет уголовным делом, а значит, жители защищены от попыток подделать протокол, уверены в столице. Более того, в Минстрое анонсируют, что вскоре в многоквартирных домах могут разрешить ещё и электронные собрания — сейчас на федеральном уровне прорабатывают такую инициативу.



Компенсация собственнику предоставляется по рыночной стоимости жилья, а также жителю, попавшему под расселение, должны компенсировать все затраты на переезд. Субъекты сами могут определять стандарты предоставляемых взамен квартир. В законе уже прописано, что новое жильё должно быть в границах «городского округа», где проходит программа КРТ. А субъекты могут сами определить дополнительные варианты системы поддержки тех, кого расселяют. «Таким образом, в рамках действующего регулирования в достаточной степени обеспечивается соблюдение прав и законных интересов собственников помещений… поскольку соответствующее решение принимается в рамках установленной процедуры», — резюмируют в Минстрое.

