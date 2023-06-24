Невский проспект перекрыт

Невский проспект и другие улицы в центре Петербурга перекрыли. В городе действуют ограничения движения, связанные с праздником «Алые паруса».
Пробки наблюдаются, но не очень большие. В целом загруженность городских дорог в норме — 3 балла по шкале «Яндекса».
Невский, набережные и мосты стали пешеходными. Гуляет не только молодёжь, но и семьи с детьми, и гости города.
Горожане выглядят спокойными и веселыми. Погода радует: обещанных дождиков пока нет.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Праздник выпускников «Алые паруса» сегодня должен пройти по плану, команды об его отмене не было. «Фонтанка» подробно писала о музыке, которой будут развлекать гостей, а также о масштабных ограничениях движения.