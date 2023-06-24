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    Невский проспект перекрыт

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    13 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Невский проспект и другие улицы в центре Петербурга перекрыли. В городе действуют ограничения движения, связанные с праздником «Алые паруса».

    Фото: Яндекс.Карты
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    Пробки наблюдаются, но не очень большие. В целом загруженность городских дорог в норме — 3 балла по шкале «Яндекса».

    Невский, набережные и мосты стали пешеходными. Гуляет не только молодёжь, но и семьи с детьми, и гости города.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Горожане выглядят спокойными и веселыми. Погода радует: обещанных дождиков пока нет.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Праздник выпускников «Алые паруса» сегодня должен пройти по плану, команды об его отмене не было. «Фонтанка» подробно писала о музыке, которой будут развлекать гостей, а также о масштабных ограничениях движения.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Яндекс.Карты

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    Комментарии 13

    Гость24 Июн 2023 в 16:58
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