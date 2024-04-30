Репетиция парада 9 Мая прошла в Петербурге. Центр города оказался блокирован для автомобилистов

Репетиция парада с участием техники состоялась в Петербурге 30 апреля. Следующая, уже генеральная, состоится 5 мая.
Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
Колонны маршировали на Дворцовой площади, пока для автомобилистов и прочего транспорта перекрыли центр.
На главной площади города показались не только курсанты, но и тяжелая техника, в том числе танки.
По состоянию на шесть часов вечера, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», город все еще блокирован. В том числе закрыты оказались Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, о чем заранее предупреждения не было.
Закончить с перекрытиями обещали в 18:30, но останутся закрыты для проезда на всю ночь Дворцовая площадь, проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой и участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.