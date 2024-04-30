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    Репетиция парада 9 Мая прошла в Петербурге. Центр города оказался блокирован для автомобилистов

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Репетиция парада с участием техники состоялась в Петербурге 30 апреля. Следующая, уже генеральная, состоится 5 мая.

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Колонны маршировали на Дворцовой площади, пока для автомобилистов и прочего транспорта перекрыли центр.

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    На главной площади города показались не только курсанты, но и тяжелая техника, в том числе танки.

    По состоянию на шесть часов вечера, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», город все еще блокирован. В том числе закрыты оказались Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, о чем заранее предупреждения не было.

    Фото: Яндекс.Карты
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    Закончить с перекрытиями обещали в 18:30, но останутся закрыты для проезда на всю ночь Дворцовая площадь, проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой и участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Яндекс.Карты
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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