В центре Петербурга перекрыто движение транспорта в связи с репетициями Парада Победы

В центре Санкт-Петербурга 30 апреля продолжают действовать ограничения на движение и остановку автомобильного транспорта. Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупредил о временных ограничениях движения в городе на время проведения репетиций торжественного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Ограничения будут действовать и 5 мая.
Остановка транспорта будет запрещена в период с 00:00 часов 29.04.2024 до 12:30 часов 09.05.2024 на участках дорог:
- наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
- проезд вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл.;
- Миллионная ул. от Дворцовой пл. до Мраморного пер.
Движение транспорта будет запрещено в период с 14:00 до 18:30 часов 30.04.2024, с 07:00 до 12:30 часов 05.05.2024 на участках дорог:
- наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
- Миллионная ул.;
- проезд вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл.;
- наб. Зимней канавки;
- Дворцовая наб.;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Адмиралтейская наб.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.