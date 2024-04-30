В центре Петербурга перекрыто движение транспорта в связи с репетициями Парада Победы

В центре Санкт-Петербурга 30 апреля продолжают действовать ограничения на движение и остановку автомобильного транспорта. Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупредил о временных ограничениях движения в городе на время проведения репетиций торжественного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Ограничения будут действовать и 5 мая.

Остановка транспорта будет запрещена в период с 00:00 часов 29.04.2024 до 12:30 часов 09.05.2024 на участках дорог: