Уголовное дело возбудили в отношении самокатчика, сбившего ребенка в Колпино

Самокатчик-полицейский из Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после наезда на ребенка в Колпино. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июня.
ДТП произошло вечером 17 июня на Пролетарской улице, 42, на территории парковой зоны, где находится общественное пространство с качелями и фонтаном. По данным следствия, мужчина 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, управляя электросамокатом, сбил 9-летнего мальчика. Ребенок с переломами в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
«Фонтанка» писала, что фигурант служит дежурным ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Сейчас у него очередной отпуск, и он приехал в Петербург. Его обещают уволить, если проверка подтвердит его вину. По ч. 1 ст. 118 УК РФ ему могут грозить штраф, исправительные работы, ограничение свободы или арест на срок до полугода.