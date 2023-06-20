Уголовное дело возбудили в отношении самокатчика, сбившего ребенка в Колпино

Самокатчик-полицейский из Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после наезда на ребенка в Колпино. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июня.



ДТП произошло вечером 17 июня на Пролетарской улице, 42, на территории парковой зоны, где находится общественное пространство с качелями и фонтаном. По данным следствия, мужчина 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, управляя электросамокатом, сбил 9-летнего мальчика. Ребенок с переломами в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.