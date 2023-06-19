К проверке после наезда самоката на юного петербуржца подключился СК

Следственный комитет по Петербургу организовал проверку после сообщений о том, что электросамокат сбил мальчика в Колпино. Об обстоятельствах доложат в центральный аппарат, сообщает 19 июня пресс-служба ведомства.



Отмечается, что историю широко освещали в СМИ, после аварии восьмилетнего мальчика госпитализировали. Об инциденте писала «Фонтанка» — авария произошла в общественном пространстве на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Отец пострадавшего ребенка заявил, что мальчик получил открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги.