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    К проверке после наезда самоката на юного петербуржца подключился СК

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    Следственный комитет по Петербургу организовал проверку после сообщений о том, что электросамокат сбил мальчика в Колпино. Об обстоятельствах доложат в центральный аппарат, сообщает 19 июня пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что историю широко освещали в СМИ, после аварии восьмилетнего мальчика госпитализировали. Об инциденте писала «Фонтанка» — авария произошла в общественном пространстве на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Отец пострадавшего ребенка заявил, что мальчик получил открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги.

    По предварительным данным, сбившим ребенка самокатчиком был полицейский. Его обещают уволить, если проверка подтвердит его вину.

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    Самокатчик сбилРебенокКолпиноСК
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