В пешеходном фонтане в Колпино ребёнка сбил сотрудник МВД

Участником ДТП в Колпино действительно оказался сотрудник силовых органов — полицейский. Он приехал в наш город отдыхать. Об этом «Фонтанке» сообщили 19 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 17 июня около 19:30 на Пролетарской улице, 42, на территории парковой зоны, где находится общественное пространство с качелями и фонтаном. Как писала «Фонтанка» , было жарко, и дети бегали между струями фонтана. Внезапно там проехали двое на электросамокатах, один из них сбил 9-летнего мальчика. У ребёнка, по словам его отца, открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости, травма ноги. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

По информации главка, самокатом Whoosh управлял мужчина 1986 года рождения. Он служит дежурным ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Сейчас у него очередной отпуск, и он приехал в Петербург. Отец пострадавшего ребенка рассказывал, что самокатчик работает в силовых структурах.



«Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям», — отмечается в сообщении главка.

