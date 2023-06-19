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    В пешеходном фонтане в Колпино ребёнка сбил сотрудник МВД

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    2 комментария

    Участником ДТП в Колпино действительно оказался сотрудник силовых органов — полицейский. Он приехал в наш город отдыхать. Об этом «Фонтанке» сообщили 19 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    ДТП произошло 17 июня около 19:30 на Пролетарской улице, 42, на территории парковой зоны, где находится общественное пространство с качелями и фонтаном. Как писала «Фонтанка», было жарко, и дети бегали между струями фонтана. Внезапно там проехали двое на электросамокатах, один из них сбил 9-летнего мальчика. У ребёнка, по словам его отца, открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости, травма ноги. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

    По информации главка, самокатом Whoosh управлял мужчина 1986 года рождения. Он служит дежурным ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Сейчас у него очередной отпуск, и он приехал в Петербург. Отец пострадавшего ребенка рассказывал, что самокатчик работает в силовых структурах.

    «Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям», — отмечается в сообщении главка.

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    Комментарии 2

    Гость19 Июн 2023 в 10:04
    Скажите ещё , что был трезвый
    +0−0
    Гость19 Июн 2023 в 10:04
    Блин, капец. Посадят отца теперь.
    +0−0
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