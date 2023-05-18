Самоубийство в отеле на севере Петербурга могло быть двойным. В номере нашли записку

Записка, найденная в номере погибшей женщины в Выборгском районе Петербурга, указывает на иную версию её гибели и реабилитирует супруга.
По информации «Фонтанки», следственно-оперативная группа, которая 18 мая работает на Большом Сампсониевском, рассматривает версию о самоубийстве и его попытке. На решение самостоятельно уйти из жизни указывает записка, предположительно, оставленная 39-летней женщиной, и характер ран на её теле.
31-летний муж, как полагают, мог решиться на суицид, обнаружив её мёртвой. Его в тяжёлом состоянии увезли в больницу.
Женщина была на пятом месяце беременности. По предварительным данным, пара жила в отеле некоторое время, отношения не были гладкими. Предполагалось, что её гибель стала результатом ревности и ссоры.
О погибшей в отеле стало известно днём 18 мая. Мужчину с тяжёлыми травмами нашли под окнами. Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Сотрудники продолжают устанавливать и опрашивать свидетелей.