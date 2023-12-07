Суицид — дело семейное. Обвиняемому в подготовке смерти матери на озере Долгое готовят принудительное лечение

Жителя Петербурга хотят освободить от уголовной ответственности за гибель матери, найденной с запиской в кармане на озере Долгое. По версии следствия, смерть готовили не один месяц, но обвиняемого нужно лечить, а не судить.



Как сообщает прокуратура Петербурга 7 декабря, дело 39-летнего местного жителя направлено в Приморский райсуд для применения принудительных мер медицинского характера. Мужчине вменяют содействие совершению самоубийства.



«Фонтанка» писала о его задержании в сентябре после того, как на пустыре у озера Долгое нашли мёртвой 64-летнюю женщину. Смерть явно насильственного характера быстро обросла странными подробностями. Тело в сидячей позе было прислонено к дереву, на шее — рваная рана и следы скотча, в кармане одежды — записка с фамилией и датой рождения. Гулявшие в окрестностях припомнили, что слышали звук взрыва, а незадолго до этого видели на пустыре мужчину с коробкой.

