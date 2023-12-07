Суицид — дело семейное. Обвиняемому в подготовке смерти матери на озере Долгое готовят принудительное лечение

Жителя Петербурга хотят освободить от уголовной ответственности за гибель матери, найденной с запиской в кармане на озере Долгое. По версии следствия, смерть готовили не один месяц, но обвиняемого нужно лечить, а не судить.
Как сообщает прокуратура Петербурга 7 декабря, дело 39-летнего местного жителя направлено в Приморский райсуд для применения принудительных мер медицинского характера. Мужчине вменяют содействие совершению самоубийства.
«Фонтанка» писала о его задержании в сентябре после того, как на пустыре у озера Долгое нашли мёртвой 64-летнюю женщину. Смерть явно насильственного характера быстро обросла странными подробностями. Тело в сидячей позе было прислонено к дереву, на шее — рваная рана и следы скотча, в кармане одежды — записка с фамилией и датой рождения. Гулявшие в окрестностях припомнили, что слышали звук взрыва, а незадолго до этого видели на пустыре мужчину с коробкой.
Изначально случившееся квалифицировали как убийство, но в процессе расследования смерть женщины признали суицидом, а дело переквалифицировали.
Задержанный сын погибшей рассказывал, что умирать собирались вместе, но он не смог. В их квартире нашли коробку от петард, с которой мужчину видели на пустыре, и две предсмертные записки.
По версии следствия, планы вынашивали с начала лета. Сын, как считают, обсуждал с матерью способы, подыскивая в Сети мгновенный, содействовал советами и 17 сентября приехал с ней к озеру, где помог с подготовкой к последнему шагу.
Верхняя планка наказания, предусмотренного первой частью статьи 110.1 УК — два года лишения свободы. Фигурант может избежать приговора. Установлено, что он не первый год страдает хроническим психическим расстройством, лечился и своими действиями не руководил. Ему прописывают принудительное лечение в психиатрическом стационаре без интенсивного наблюдения. Решение за судом.